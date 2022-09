Arxiu - El conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon , ha augurat que els menors de 60 anys no rebran la quarta dosi de la vacuna contra el Covid-19, i que els més grans i residents ho faran durant aquest 2022.

En una entrevista a RAC 1, ha explicat que la conselleria rebrà les vacunes --que respondran davant les noves variants, a més de l'original-- aquest 19 de setembre i que les començaran a inocular el dia 26, principalment a través de l'atenció primària .

Ha insistit a aixecar l'obligatorietat de la màscara al transport públic i que portar-la sigui una recomanació , ja que ho veu convenient: "Sóc sempre partidari de la recomanació", ha explicat, i ha emfatitzat que és una qüestió de salut pública.

Així, si bé ha considerat que per donar la pandèmia per finalitzada cal esperar que el Covid-19 tingui un comportament similar al d'altres virus com el de la grip, ha dit esperar un Nadal sense restriccions.

Preguntat per la verola del mico, ha augurat que continuarà present però no s'estendrà, i ha recordat que està per quantificar quin percentatge de l'alentiment de la difusió respon a la vacuna.

"Ens ha de tenir previnguts però no alarmats", ha sostingut, i ha demanat a les persones de risc que prenguin les precaucions necessàries però que --textualment-- pensin a viure-hi.