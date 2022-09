Foto: Ocumed

Una de les conseqüències d'envellir és que parts del cos, com la massa muscular, els ossos i els sentits deixen d'estar en el millor moment. Així, es donen fenòmens com la degeneració macular, un trastorn ocular que pot destruir lentament la visió central i aguda de les persones i que a la pràctica dificulten accions quotidianes, com llegir i aguditzar la vista, entre d'altres.

Tot i això, científics nord-americans han fet un estudi que apunta que la vitronectina, una proteïna, podria ser clau per al tractament d'aquesta pèrdua de visió associada a la vellesa. La investigació l'ha liderat la doctora Francesca Marassi , professora de Sanford Burnham Prebys, un institut fundat fa més de 45 anys al país, i ha estat publicat a la revista Biophysical Journal . Aconseguiren descriure l'estructura flexible d'una proteïna sanguínia clau implicada en la degeneració macular i altres malalties relacionades amb l'edat, com l'Alzheimer i l'aterosclerosi.

"La sang flueix més lentament a través dels petits gots sanguinis dels ulls en comparació amb les grans artèries que envolten el cor. Les proteïnes de la sang han de ser capaces de respondre a aquests canvis, i aquest estudi ens proporciona veritats fonamentals sobre com s'adapten al seu entorn, cosa que és clau per dirigir aquestes proteïnes per a futurs tractaments", ha assegurat Marassi.

"Aquesta proteïna és un objectiu important per a la degeneració macular perquè s'acumula a la part posterior de l'ull. Provoca la pèrdua de visió. Dipòsits similars apareixen al cervell a la malaltia d'Alzheimer ia les artèries a l'aterosclerosi", va afegir la doctora , que apunta que el seu equip vol entendre "per què passa això i aprofitar aquest coneixement per desenvolupar nous tractaments".

"Farà temps convertir-lo en un tractament clínic, però esperem tenir un anticòs que funcioni com a tractament potencial d'aquí a uns anys”, va assenyalar Marassi. “I com que aquesta proteïna és tan abundant a la sang, hi pot haver altres aplicacions interessants per a aquest nou coneixement que encara desconeixem", va concloure.

Hi ha factors que poden augmentar el risc de desenvolupar el trastorn de la degeneració macular: consumir una dieta alta en greixos saturats, fumar, tenir més de 50 anys, hipertensió, excés de pes i malalties cardíaques.