Foto: Comunitat de Madrid

Investigadors de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) han detectat en un estudi que el 36% de les persones infectades amb Covid-19 que no s'han vacunat no se'ls detecta anticossos un any després de la infecció, particularment en persones grans 60 anys i fumadores.

La revista BMC Medicine ha publicat aquest treball prospectiu de seroprevalença a la població de Catalunya que han elaborat juntament amb l'Institut Germans Trias i Pujol (IGTP), amb el suport de la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu (FPDBA), ha informat el centre impulsat per la Fundació La Caixa en un comunicat aquest divendres 16 de setembre.

Els investigadors han realitzat un segon mesurament a la cohort poblacional de Catalunya COVICAT-GCAT sis mesos després de l'inici de la vacunació (la primera va ser just després del primer confinament) per fer un seguiment del nivell i tipus d'anticossos davant de cinc antígens virals: han inclòs 1.076 persones a l'anàlisi d'entre 43 i 72 anys.

Han determinat que en aquelles persones amb infecció prèvia la vacunació induïa nivells d'anticossos considerablement més grans que en persones sense infecció prèvia, que estaven "fortament associats" amb la magnitud de la resposta durant la infecció.

De fet, el factor "més fortament associat" amb el nivell d'anticossos és el tipus de vacuna, la de Moderna va ser la que més anticossos va generar, i han detectat altres factors com que les persones més grans de 60 anys o amb malaltia mental tenien menors nivells d'anticossos després de la vacunació.

Entre les persones vacunades només un 2,1% no presentava anticossos en el moment de l'anàlisi i aproximadament l'1% havia tingut una infecció postvacunació.