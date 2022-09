Mosquits - EP

La Conselleria de Salut , la Secretaria de Salut Pública i l'Ajuntament de Reus (Tarragona) han activat un pla d'informació, vigilància, prevenció i tractament arran de la detecció d'un cas positiu de febre del Nil i un altre de probable a la ciutat.

Ho ha anunciat aquest divendres en roda de premsa l'alcalde de Reus, Carles Pellicer , que ha assegurat que les dues persones estan estables i evolucionen de manera favorable, i ha enviat un missatge de "tranquil·litat i transparència".

" No hi ha motiu d'alarma; hi ha motius per estar alerta ", ha dit Pellicer, i ha concretat que és un cas aïllat a la zona nord de la ciutat però que, d'acord amb el protocol que han activat, s'actuarà a tota la localitat.

També ha dit que el treball conjunt amb el departament que lidera Josep Maria Argimon obeeix que la febre del Nil és una malaltia emergent, per la qual cosa un sol cas s'ha de considerar com un brot i actuar en conseqüència.

Així mateix, ha recalcat que la infecció en humans no produeix símptomes al 80% dels casos i que al 20% produeix símptomes lleus, mentre que els quadres greus es corresponen a menys d'un 1% dels casos.

SÍMPTOMATOLOGIA



Aquests casos lleus presenten febre i almenys algun símptoma com dolor muscular, dolor articular, cefalea, fatiga, intolerància anormal a la llum, augment de la mida dels ganglis limfàtics i erupcions a la pell.

Els casos greus presenten afectació neurològica com meningitis, inflamació del cervell, síndrome de Guillain Barré --inflamació dels nervis-- i paràlisi flàccida.

TRANSMISSIÓ



Des de Salut Pública han concretat que la principal via de transmissió de la malaltia a persones i animals és a través de la picada de mosquits després d'haver picat prèviament a aus infectades , i han remarcat que no s'ha confirmat cap cas de transmissió de persona a persona.

De les quaranta espècies de mosquits que poden actuar com a vectors de transmissió d'aquesta malaltia, a Catalunya el principal és el mosquit comú.

El Servei de Prevenció en Salut Animal ha intensificat les activitats habituals per detectar la possible presència del virus en aus i èquids de la zona i el Banc de Sang i Teixits està analitzant les mostres dels donants de l'àrea per detectar el virus.