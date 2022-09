Donació de medul·la òssia/ @EP

Aquest dissabte se celebra el Dia Mundial del Donant de Medul·la Òssia, una iniciativa de la World Marrow Donors Association (WMDA) per agrair les persones donants i conscienciar la població sobre la importància de la donació de medul·la.

Tot i això, aquest dia arriba precisament en un dels pitjors contextos, ja que el 'Banc de Sang i Teixits' alertava aquesta setmana que s'havia produït un descens d'un 40% de donants de medul·la òssia respecte a l'any anterior . Segons un comunicat, l'agost del 2021 s'havien inscrit més de 4.000 persones per fer donacions, mentre que en aquests anys, la xifra s'havia reduït fins als 3.000 possibles donants.

Per entendre'ns millor, entrar al registre de donants de medul·la òssia significa que formes part d'una base de dades on ets un potencial donant. Si una altra persona necessita un trasplantament i no troba ningú compatible en el seu entorn familiar, el pas següent és buscar al registre de donants. A tot el món hi ha més de 40 milions de persones al registre, i malgrat aquesta elevada xifra, hi continuen havent persones que no troben un donant compatible. De fet, a Catalunya només 1 de cada 3.000 inscrits acaba sent compatible amb algun pacient.

Per tant, aconseguir més gent que estigui disposada a donar medul·la òssia és molt important per ajudar els qui més la necessiten.

DONAR MÈDULA ÒSSIA

Aquesta donació serveix, sobretot, per ajudar les persones a qui se'ls diagnostica leucèmia . A Espanya, cada any 6.400 persones són diagnosticades amb aquesta malaltia, que és el càncer dels teixits que formen la sang a l'organisme, i per superar-lo necessiten un trasplantament de medul·la òssia.

La medul·la òssia és un teixit suau i esponjós, amb molts gots sanguinis, que es localitza al centre de la majoria d'ossos. vermells, blancs i plaquetes; mentre que la groga està composta de greix i conté cèl·lules mare que es transformen en cartílag, greix o cèl·lules òssies.

Anatomia de l'os / Institut Nacional del Càncer

Per ser donant de medul·la òssia, cal estar bé de salut i tenir una edat compresa entre els 18 i els 40 anys . El primer que cal fer és donar-se d'alta al registre, i un cop inscrit, els donants es mantenen disponibles a la base de dades de Registre de Donants de Medul·la Òssia (REDMO) fins als 60 anys. Per consultar on es pot donar sang, la Fundació Josep Carreras, en col·laboració amb el Ministeri de Sanitat, han elaborat aquesta pàgina web on cercar el centre més proper.

Un cop ja hagis contactat amb el centre de referència, t'extrauran una mostra de sang , com si fos una analítica, per analitzar-la. Al cap d'unes setmanes rebràs un SMS al teu mòbil i/o un correu confirmant el teu registre. Des d'aquell moment, el teu perfil estarà disponible per poder ser donant quan algun malalt ho necessiti a qualsevol altre punt del món.

En cas de ser compatible amb algú que necessiti la medul·la òssia, tocarà fer la donació, que es realitzarà de la manera següent:

- Sang perifèrica: s'obtenen les cèl·lules mare de sang perifèrica després de l'administració de 4-5 injeccions subcutànies d'uns agents anomenats “factors de creixement” que fan passar les cèl·lules mare de la medul·la al torrent sanguini.

- Medul·la òssia: extraient sang medul·lar de les crestes ilíaques, que és la part posterior-superior de la pelvis, mitjançant unes puncions. Aquest procediment es fa sota els efectes de l'anestèsia general o l'epidural i requereix l'ingrés hospitalari de 24 hores. Aquesta opció és més minoritària, ja que es fa tan sols en el 20% dels casos.

És possible donar més d'una vegada, per tant l'ajuda de qualsevol persona és necessària, avui més que mai.