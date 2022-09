Jordi Figuerola, de l´Estació Biològica de Doñana – Consell Superior d´Investigacions Científiques. Foto: La Caixa

La Fundació La Caixa ha seleccionat 33 projectes biomèdics i de recerca en salut de centres de recerca i universitats d'Espanya i Portugal a la convocatòria CaixaResearch de Recerca en Salut 2022, als quals s'ha dotat amb un total de 23,1 milions d'euros perquè es desenvolupin durant els propers tres anys.

La convocatòria té com a objectiu impulsar les millors iniciatives per fer front a reptes de salut en els àmbits de les malalties cardiovasculars, infeccioses i oncològiques i en neurociències i als projectes seleccionats se'ls concedeix un ajut de fins a un milió d'euros, ha informat aquest dimarts la Fundació La Caixa en un comunicat.

Entre els projectes seleccionats figuren treballs sobre un nou tractament per a les encefalitis autoimmunes, com influeix la microbiota intestinal en la pèrdua de control de la ingesta a l'obesitat i com modulen les cèl·lules tumorals el microambient que les envolta perquè els sigui favorable.

També una iniciativa sobre una nova nanotecnologia terapèutica per aturar la progressió del párkinson i una altra sobre com regenerar el teixit cardíac després d'un infart.

La convocatòria es realitza en partenariado amb la Fundação per aa Ciência ea Tecnologia (FCT), del Ministeri de Ciència, Tecnologia i Ensenyament Superior de Portugal, que subvenciona 3 dels 13 projectes portuguesos seleccionats, i la Fundació Luzón col·labora amb la convocatòria cofinanciando un projecte sobre esclerosi lateral amiotròfica (ELA).

La convocatòria ha seleccionat 11 projectes a l'àmbit de les malalties infeccioses, 9 en neurociències, 8 en oncologia i 5 en malalties cardiovasculars i metabòliques relacionades.

A més, diverses de les iniciatives premiades desenvoluparan tecnologies biomèdiques que permetran abordar alguns reptes en salut.

20 PROJECTES SÓN ESPANYOLS



Aquest any s'han presentat un total de 546 propostes i dels 33 seleccionats, 20 són de centres de recerca i universitats espanyoles: 9 de Catalunya, 6 de Madrid, 2 d'Andalusia, 2 de la Comunitat Valenciana i un de Galícia.

A aquests se sumen 13 iniciatives de diversos centres de Portugal: 7 de l'Àrea Metropolitana de Lisboa, 3 de la Regió Nord (Porto, Braga), 2 de la Regió Centre (Coïmbra) i 1 de l'Algarve.

Des dels inicis del programa el 2018, l'entitat ha destinat prop de 95 milions d'euros a 138 investigacions seleccionades per un comitè d'experts internacionals.