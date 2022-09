Foto: Getty Imatges

Catalunya és la segona comunitat autònoma amb una quantitat més gran d'afectats amb diabetis per diagnosticar. Les dades que ha publicat la Federació Espanyola de Diabetis (FEDE) xifren en 246.406 el nombre de catalans amb diabetis sense diagnòstic.

La classificació de la FEDE situa Andalusia com el territori espanyol amb un nombre més gran de persones que no tenen diabetis diagnosticada, amb 274.568 casos, mentre que la Comunitat de Madrid està en tercera posició, amb 211.845 afectats.

A través d'aquestes xifres sobre la incidència de la diabetis a les diferents comunitats autònomes, FEDE busca visibilitzar aquesta patologia i recalcar la importància que els pacients tinguin un diagnòstic precoç, per poder evitar complicacions de salut i reduir, en conseqüència, els costos sanitaris derivats daquesta malaltia.

TAMBÉ SEGONS EN INCIDÈNCIA

A més, els catalans són els segons que més incidència en diabetis registren a nivell estatal, amb una xifra que es posiciona en un total de 739.218 pacients diagnosticats. En aquest sentit, Francesc Fernàndez Barqué, president de l' Associació Diabetis de Catalunya (ADC), ha assenyalat que “és important que els afectats per diabetis siguin conscients que pateixen aquesta patologia, arran d'això, puguin ser formats correctament des del moment del debut i poder autocontrolar la seva diabetis. Aquesta educació diabetològica, a més, ha de dur-se a terme per un professional sanitari expert en diabetis, i així poder comptar amb una major adherència al tractament en diabetis, alhora que es disminueixen els costos sanitaris”.

QUÈ ÉS LA DIABETIS I QUINS TIPUS HI HA?

La diabetis és una malaltia crònica (de llarga durada) que afecta la manera com el cos converteix els aliments en energia. El cos descompon la major part dels aliments que menja en sucre (també anomenada glucosa) i els allibera al torrent sanguini. El pàncrees produeix una hormona anomenada insulina, que actua com una clau que permet que el sucre a la sang entri a les cèl·lules del cos perquè aquestes la usin com a energia.

Amb diabetis, el seu cos no produeix una quantitat suficient d'insulina o no pot fer servir adequadament la insulina que produeix. Quan no hi ha prou insulina o les cèl·lules deixen de respondre a la insulina, queda massa sucre al torrent sanguini i, amb el temps, això pot causar problemes de salut greus, com ara malaltia del cor, pèrdua de la visió i malaltia dels ronyons .

Encara no hi ha una cura per a la diabetis, però perdre pes, menjar aliments saludables i estar actiu realment pot ajudar en el tractament.

-Diabetis tipus 1

Causada per una reacció autoimmunitària (el cos s'ataca a si mateix per error). Aquesta reacció impedeix que el cos produeixi insulina. Aproximadament del 5% al 10% de les persones que tenen diabetis tenen el tipus 1. En general, els símptomes d'aquesta diabetis apareixen ràpidament. Generalment es diagnostica en nens, adolescents i adults joves. Les persones que tenen diabetis tipus 1, han de rebre insulina cada dia per sobreviure. Actualment, ningú no sap com prevenir la diabetis tipus 1.

-Diabetis tipus 2

Fa que el cos no faci servir la insulina adequadament i no pot mantenir el sucre a la sang a nivells normals. Aproximadament del 90 al 95% de les persones amb diabetis té la diabetis tipus 2. És un procés que evoluciona al llarg de molts anys i generalment es diagnostica en els adults (si bé s'està presentant cada cop més en els nens, els adolescents i els adults joves). És possible que no sentiu cap símptoma; per tant, és important que es faci una anàlisi dels seus nivells de sucre a la sang si està en risc. La diabetis tipus 2 es pot prevenir o retardar amb canvis d'estil de vida saludables, com ara baixar de pes si té sobrepès, portar una dieta saludable i fer activitat física de forma regular.

-Diabetis gestacional

Apareix en dones embarassades que mai no han tingut diabetis. Si vostè té diabetis gestacional, el nadó podria estar en més risc de presentar complicacions de salut. La diabetis gestacional generalment desapareix després que neix el nadó. No obstant això, augmenta el risc que vostè tingui diabetis tipus 2 més endavant a la vida. És més probable que el seu nadó tingui obesitat quan sigui nen o adolescent i que presenti diabetis tipus 2 més endavant a la vida.