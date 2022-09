Comença la campanya de vacunació de la quarta dosi contra la Covid a més de 80 anys | @ep

Aquest dilluns comença la campanya de vacunació contra la Covid-19 que es començarà a administrar de manera simultània a les comunitats autònomes entre els gairebé 3 milions d'espanyols amb més de 80 anys . La veritat és que moltes comunitats autònomes han optat en aquesta primera fase de la vacunació a fer-ho a grans institucionalitzats.

L'única comunitat autònoma que no començarà a administrar la quarta vacuna a partir d'aquest dilluns serà Andalusia , que ha pres la decisió de fer-ho a partir del 3 d'octubre per fer-la coincidir amb la vacuna de la grip.

Seguint la recomanació del Ministeri de Sanitat algunes comunitats com Galícia, Catalunya, Astúries, Extremadura, La Rioja o el País Basc sí que administraran des de dilluns de forma simultània les noves vacunes de Pfizer o Moderna adaptades a variants d'òmicron juntament amb l'antídot de la grip.

Aquestes vacunes, segons Sanitat , es podran inocular amb altres com el preparat davant del pneumococ en funció de la factibilitat ia fi d'agilitzar el procés de protecció de cara a la tardor.

Edat de la població a Eapaña | Ince

Sanitat també recomana que acudeixin a vacunar-se els menors de 60 que per diferents motius no han completat la seva pauta o no encara no s'han vacunat davant del coronavirus.

En principi, les conselleries s'han decantat per administrar la vacuna als centres de salut en lloc d'utilitzar, vacunòdroms, en ser aquests majoritàriament centres culturals i esportius en plena activitat, amb l'excepció de Galícia que sí que preveu reservar grans recintes per a la campanya de vacunació.

Després d'aquest primer grup de vacunats, la Comissió de Salut Pública ha recomanat administrar la quarta dosi a la població de 60 a 79 i menors d'aquesta edat que presentin condicions de risc, i avala que en tots els col·lectius s'administri juntament amb la de grip.