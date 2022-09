Una dona va patir lesions tan "debilitants" a la llengua després de rebre una vacuna contra el covid que va acabar perdent gairebé 10 kg. L'australiana de 60 anys va rebre una vacuna de Pfizer , però amb cada punxada els seus símptomes van empitjorar.

Els seus efectes secundaris, a més de les lesions a la llengua, van incloure sequedat de boca i inflamació, tot tan dolorós que no va poder menjar.

Llengua de l'afectada - American Journal of Case Reports

Malauradament, els metges van lluitar per trobar el culpable durant nou mesos, durant els quals va perdre 8 kg.

Horriblement, quan finalment va ser diagnosticada, la seva llengua inflada havia començat a obrir-se deixant nafres profundes.

Els metges finalment van diagnosticar la dona de 60 anys amb la síndrome de Sjögren , una malaltia autoimmune en què el sistema immunitari malmet parts completament sanes del cos. La malaltia ataca les glàndules que produeixen humitat als ulls, la boca i altres parts del cos.

Afortunadament, els seus símptomes finalment es van curar amb un curs de sis setmanes d'esteroides tòpics.

Més tard, els metges van registrar els rars efectes secundaris en un informe publicat el mes passat a l' American Journal of Case Reports , destacant que el pacient no identificat, d'Austràlia, va rebre tres dosis de vacuna en total.

La revista va dir que la pacient no identificada va desenvolupar nafres a la boca només tres dies després de rebre la primera dosi de la vacuna Pfizer-BioNTech. Després, els seus símptomes van disminuir parcialment, però després de rebre una segona dosi, els símptomes van tornar a ser més severs.

Després, la dona de 60 anys es va sotmetre a una sèrie d'anàlisi de sang per descartar altres diagnòstics com el VPH i altres infeccions.

Llengua de la dona afectada - American Journal of Case Reports

Després de ser derivada a una clínica de reumatologia amb sospita de síndrome de Sjögren, els metges van receptar a la pacient una varietat de cremes, inclosa una benzodiazepina que, quan s'ingereix per via oral, pot tractar la síndrome de boca ardent. Tot i això, aquests medicaments van fer poc per alleujar els seus símptomes, i quan els metges li van receptar un esteroide oral, el tractament es va aturar perquè estava causant dolor abdominal a la dona, com ho va descriure el diari: "Els seus símptomes van progressar; per tant , el seu metge de capçalera li va receptar prednisolona oral 30 mg per dia durant 2 setmanes, el que va donar com a resultat una millora del 60 per cent en els símptomes; no obstant això, va cessar després de 5 dies a causa d'una molèstia abdominal significativa".

La condició va deixar desconcertats els metges, ja que no van poder diagnosticar la seva condició. I si bé els símptomes orals poden estar associats amb la vacuna de Pfizer, són poc comuns i és probable que els proveïdors que no s'especialitzen en la cura de la salut bucal no els reconeguin.

També es van documentar símptomes similars en pacients infectats amb coronavirus, la qual cosa va portar a que la condició es denomini " llengua de Covid ". Tot i això, s'ha observat que les nafres orals no són un fenomen nou després d'una vacuna.

S'han vist prèviament en persones després de vacunes contra la grip, l'hepatitis B i el virus del papil·loma. Però només s'han informat uns quants casos després de les vacunes Covid, tot i que es van administrar milers de milions de dosis a tot el món.

I, escrivint a l'American Journal of Case Reports, els metges van dir: " Una revisió posterior de la cronologia de la història i els medicaments, incloses les vacunes, va identificar una relació clara entre l'exacerbació dels símptomes orals després de cada vacunació [Pfizer -BioNTech]" .