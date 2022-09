Mons @ep

Una investigació de la Universitat de Colorado a Boulder (Estats Units) ha advertit que una família de virus, ja endèmica en primats africans salvatges i coneguda per causar símptomes mortals similars als de l'ebola en alguns micos, està "preparada per contagiar" els humans.

Si bé aquest tipus d'arterivirus ja es considera una amenaça crítica per als micos macacos, fins ara no s'han registrat infeccions en humans . I no se sap amb certesa quin impacte tindria el virus a les persones si saltés d'espècie.

Però els autors, evocant els paral·lelismes amb el VIH (el precursor dels quals es va originar en els micos africans), criden a la vigilància. Segons els autors, no és imminent una altra pandèmia i que no cal alarmar el públic.

Però demanen a la comunitat sanitària mundial que doni prioritat a un estudi més gran dels arterivirus simis , tant en animals com en humans, desenvolupi proves d'anticossos en sang per a ells i consideri la vigilància de les poblacions humanes amb estret contacte amb els animals portadors.

" Aquest virus animal ha descobert com accedir a les cèl·lules humanes , multiplicar-se i escapar a alguns dels importants mecanismes immunitaris que esperaríem que ens protegissin d'un virus animal. Això és força estrany. Hauríem de prestar-li atenció", explica Sara Sawyer, autora principal de la investigació, que s'ha publicat a la revista científica 'Cell'.

Hi ha milers de virus únics que circulen entre els animals de tot el món, la majoria dels quals no causen símptomes. En les últimes dècades, un nombre cada vegada més gran ha saltat els humans, causant estralls en sistemes immunitaris ingenus sense experiència en la lluita contra ells, com la síndrome respiratòria de l'Orient Mitjà (MERS) el 2012, el coronavirus de la síndrome respiratòria agut sever (SARS-CoV) el 2003 i el SARS-CoV-2 (el virus que causa la COVID-19) el 2020.

Durant 15 anys, el laboratori de Sawyer ha utilitzat tècniques de laboratori i mostres de teixit d'animals salvatges de tot el món per explorar quins virus animals poden ser propensos a saltar els humans.

Per a aquest nou estudi, ella i el primer autor, Cody Warren, llavors becari postdoctoral a l'Institut BioFrontiers de la Universitat de Califòrnia, es van centrar en els arterivirus, que són comuns entre els porcs i els cavalls, però poc estudiats entre els primats no humans.

En concret, van estudiar el virus de la febre hemorràgica dels simis (SHFV), que provoca una malaltia letal similar a la del virus de l'Ebola i ha causat brots mortals a colònies de macacos en captivitat des de la dècada de 1960.

L'estudi demostra que una molècula, o receptor, anomenada CD163, exerceix un paper clau en la biologia dels arterivirus simis, ja que permet al virus envair i causar la infecció de les cèl·lules objectiu.

A través d'una sèrie d'experiments de laboratori, els investigadors van descobrir, per sorpresa seva, que el virus també era extraordinàriament hàbil per enganxar-se a la versió humana de CD163, introduir-se a les cèl·lules humanes i fer ràpidament còpies de si mateix.

Igual que el VIH i el seu precursor, el virus de la immunodeficiència simia (VIS), els arterivirus simis també semblen atacar les cèl·lules immunitàries, desactivant els principals mecanismes de defensa i arrelant-se a l'organisme a llarg termini.

" Les similituds són profundes entre aquest virus i els virus dels simis que van donar lloc a la pandèmia del VIH ", afirma Warren, ara professor adjunt de la Facultat de Medicina Veterinària de la Universitat Estatal d'Ohio.

Una àmplia gamma de micos africans ja són portadors d'altes càrregues virals de diversos arterivirus, sovint sense símptomes, i algunes espècies interactuen freqüentment amb els humans i se sap que mosseguen i esgarrapen les persones.

“ Que no haguem diagnosticat encara una infecció per arterivirus en humans no significa que cap humà hagi estat exposat. No hem buscat ”, afirma Warren.

Els investigadors assenyalen que a la dècada de 1970 tampoc no s'havia sentit a parlar del VIH, que es va originar probablement a partir de primats no humans infectats a l'Àfrica i va saltar els humans en algun moment a principis del segle XX. Quan va començar a matar homes joves a la dècada de 1980 als Estats Units, no existia cap prova de serologia i no hi havia tractaments en marxa.

Sawyer conclou afirmant que no hi ha garantia que aquests arterivirus simis saltin els humans. Però una cosa és segura: més virus saltaran els humans i causaran malalties.

"El virus de la COVID-19 és només l'últim d'una llarga sèrie d'esdeveniments de propagació dels animals als humans, alguns dels quals han provocat catàstrofes mundials. La nostra esperança és que, en donar a conèixer els virus a qui hem de parar esment, puguem avançar-nos a això, de manera que si comencen a produir-se infeccions en humans, estiguem al corrent ràpidament", rebrà Sawyer.