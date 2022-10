Foto: Wikipedia

L' Hospital Universitari General de Catalunya , a través de la Unitat de Recerca Clínica (UDiC), ha participat a l' assaig clínic Clarity AD , de les companyies Eisai i Biogen, que ha aconseguit resultats esperançadors en pacients amb Alzheimer en fase precoç .

Lecanemab és el compost que ha mostrat en assaigs clínics la seva eficàcia i seguretat en reduir el declinar cognitiu produït per malaltia d'Alzheimer en fase precoç. Els pacients de l'HUGC que participen en aquest assaig ho han pogut fer a Fase II, Fase III ia les extensions de l'estudi obertes fins avui. En total han estat 1.795 pacients els que han pogut ingressar en aquest estudi que mostra que administrar lecanemab redueix la taxa de deteriorament cognitiu un 27% , en comparació amb aquells que van rebre un placebo. Lecanemab és un anticòs monoclonal antiamiloide, que ataca les plaques de la proteïna amiloide de les neurones dels malalts, una de les principals hipòtesis de l'origen de la malaltia.

L' assaig , en què es va administrar Lecanemab dues vegades per setmana durant 18 mesos , ha aconseguit l'objectiu principal de l'estudi, que era demostrar la seva eficàcia clínica en reduir la placa amiloide del cervell , totes les variables secundàries han resultat positives i els efectes secundaris estan dins del que s'esperava Eisai i Biogen sol·licitaran l'aprovació regulatòria de lecanemab davant l'agència regulatòria nord-americana i autoritzacions per a la seva comercialització a Europa i Japó per a finals del primer trimestre de 2023. El lecanemab ja està sent revisat pels organismes reguladors dels Estats Units marc duna via especial daprovació accelerada.

El doctor Ernest Balaguer, director de la Unitat de Recerca Clínica , s'ha mostrat esperançat davant aquests resultats de l'assaig que demostren l'eficàcia de lecanemab en l'alentiment de la progressió de la malaltia d'Alzheimer en fase primerenca i la seguretat. L'HUGC ha estat el tercer hospital d'Espanya i el cinquè d'Europa a la inclusió de pacients en aquest estudi.