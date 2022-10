Estructura del disseny d´un domini d´immunoglobulina amb zona d´unió a calci / @EP

Investigadors del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i de l'Institute for Protein Design han codisenyat i creat noves proteïnes , inexistents a la natura, amb estructures que imiten les immunoglobulines dels anticossos, que són les proteïnes que utilitza el sistema immunitari per a identificar i neutralitzar cossos estranys com a bacteris patògens i virus.



El treball, publicat a 'Nature Communications' , obre la porta al desenvolupament de fàrmacs basats en anticossos monoclonals a mida i més assequibles, les aplicacions dels quals van des del càncer fins a les malalties autoimmunes i les infeccions virals.



Aquest estudi descriu una estratègia computacional per dissenyar "petites immunoglobulines (proteïnes) com les dels anticossos amb estructures a mida , d'alta estabilitat i amb capacitat per ancorar zones flexibles amb capacitat d'unió a la diana buscada", explica Enrique Marcos, co- director de l'estudi amb F. Xavier Gomis Rüth, tots dos de l'Institut de Biologia Molecular de Barcelona (IBMB-CSIC), i amb David Baker, de l'Institut for Protein Design de la Universitat de Washington (EUA).



La part dels anticossos que es modifica és una de molt concreta. "L'estructura de tots els anticossos és molt similar, però als seus extrems difereixen en una petita regió variable que és la que permet a cada anticòs reconèixer de manera específica una diana", explica Marcos. Aquesta regió variable és una carcassa estructural amb immunoglobulines plegades, carcassa en què s'ancora una zona flexible que interactua i reconeix directament el patogen.



Amb aquesta estratègia, els científics han generat les noves molècules (proteïnes) i després han comprovat mitjançant cristal·lografia que les estructures obtingudes eren les previstes als models, la qual cosa significa que les poden dissenyar amb alta precisió.



El treball, en què també han participat equips de la Universitat de Toronto , obre la porta al disseny de proteïnes similars als anticossos amb estructures adaptades a les necessitats i que presenten millors propietats biofísiques que els actuals, cosa que representaria un gran avenç per a el desenvolupament de fàrmacs més accessibles a escala global i possibilitant nous mecanismes dacció.



Els fàrmacs basats en anticossos monoclonals consisteixen a modificar una part dels anticossos perquè siguin capaços de reconèixer dianes terapèutiques i atacar cèl·lules concretes. Aquests són els fàrmacs més prometedors i de més avenç a la indústria farmacèutica, especialment per al tractament de diferents tipus de càncer, malalties autoimmunes i, més recentment, infeccions virals.



Tot i això, assenyalen, "són teràpies encara molt costoses i hi ha limitacions que frenen el seu avanç, com són la seva baixa estabilitat, la seva gran mida i una difícil producció a gran escala, entre d'altres". Per això són fàrmacs altament costosos de desenvolupar, produir i, en ser molt inestables, també difícils de distribuir, ja que requereixen unes condicions adequades d'emmagatzematge i refrigeració. Aquest nou estudi mitjançant disseny computacional podria contribuir a assolir fàrmacs més precisos, estables i assequibles.