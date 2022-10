Espanya ja ha registrat 52 casos en investigació d'hepatitis aguda d'origen desconegut en nens, fet que suposa quatre més que el 31 d'agost, segons les dades el 5 d'octubre del Centre Nacional d'Epidemiologia.

D'acord amb l'informe, la majoria dels casos són menors de 6 anys, amb una proporció més gran de nenes. Com ja es recollia en altres informes del Ministeri de Sanitat, tres nens han necessitat trasplantament de fetge per aquesta hepatitis, dos dels quals han mort.

Fitxer - Imatge de fitxer d'una escola bressol.

Per comunitats autònomes, Madrid és el lloc on més casos s'han detectat (17), davant de Catalunya (9). El segueixen Galícia (6), Balears (5), Andalusia (4), Múrcia (3), Castella-la Manxa (3), Castella i Lleó (2), Canàries (1), Comunitat Valenciana (1) i Aragó ( 1).

D'acord amb l'Atlas de les Àrees Urbanes de l'Espanya del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), 41 casos (82%) residien en municipis classificats com a Grans Àrees Urbanes, mentre que 7 (14%) residien a Petites Àrees Urbanes i 2 casos en municipis No Urbans ; no hi ha informació sobre el municipi de residència en 2 casos. El percentatge de casos que resideixen a Grans Àrees Urbanes és significativament més gran a la proporció de població espanyola que resideix en aquest tipus de municipis (70%).

L'inici de símptomes del primer cas va ser el 2 de gener del 2021 i el de l'últim cas notificat el 22 de setembre del 2022, sent aquesta dada desconeguda en un cas.

L'edat mitjana dels casos en investigació ha estat de 5 anys i la mitjana d'edat va ser de 3 anys (rang de 0 mesos fins a 16 anys). Per sexes, 33 casos van ser nenes (63,5%) i 19 nens (36,5%), observant-se una proporció més gran de nenes sobretot en el grup de 0 a 5 anys.

Set casos eren menors d'1 any i en 3 d'ells l'inici de símptomes va tenir lloc entre el 25 i el 29 de juny: dos nounats de 3 i 5 dies (ingressats a UCI) i un nen de 48 dies en què es va detectar enterovirus, en un a més es va detectar adenovirus i en un altre SARS-CoV-2.

Entre els casos de què es disposa d'informació sobre els símptomes, els notificats amb més freqüència van ser: malestar (29 casos; 64% d'entre els que tenen informació per a aquest símptoma), vòmits (30 casos; 60%), febre ( 28 casos; 60%) i dolor abdominal (23 casos; 48%). Es va notificar icterícia en 21 casos (46%), diarrea en 16 (33%), símptomes respiratoris en 14 (30%) i rash en 10 (22%).

En 15 casos en investigació de 48 analitzats en què es disposa de resultats, es va obtenir una prova positiva per a adenovirus. Només hi ha 4 casos en què s'ha detectat SARS-CoV-2 al frotis faringi de 44 casos analitzats. A més, en 11 casos més (de 20 analitzats) s'han detectat anticossos enfront del SARS-CoV-2. De 47 casos en què hi ha informació de vacunació davant de SARS-CoV-2, 9 casos han rebut la vacuna contra la COVID-19.

L'informe fa callar que no s'observa un augment dels casos d'hepatitis greu d'origen no conegut en nens de 0 a 16 anys entre gener i maig comparat amb el mateix període dels cinc anys anteriors, ni tampoc en la desagregació de codis i edats .

No es va detectar tampoc entre gener i agost a nivell nacional més incidència d'hepatitis fulminants a l'edat pediàtrica que requereixin trasplantament hepàtic, respecte a la mitjana estimada per al mateix període entre 2012 i 2021.

Així, l'informe aclareix que, a diferència del que s'ha observat al Regne Unit, a Espanya fins ara "no s'ha trobat una causa comuna en aquests casos, ni s'ha observat un augment per sobre del que s'esperava, si bé les aproximacions per a estimar aquest augment no són del tot concloents”.

555 CASOS A EUROPA



Fins al 29 de setembre, 22 països europeus ja han notificat 555 casos d'hepatitis aguda d'etiologia desconeguda: Espanya (52), Àustria (6), Bèlgica (14), Bulgària (1), Xipre (2), Dinamarca (8) , Finlàndia (1), França (10), Grècia (20), Irlanda (29), Israel (5), Itàlia (45), Letònia (1), Luxemburg (1), Països Baixos (16), Noruega (6) ), Polònia (21), Portugal (26), Moldàvia (1), Sèrbia (1), Suècia (11) i Regne Unit (278).

La majoria (75,9%) dels casos tenen cinc anys o menys. De 382 casos amb informació disponible, 97 (27%) van requerir ingrés en unitat de cures intensives (UCI). Dels 359 casos per als quals es disposa aquesta informació, 23 (7,5%) van rebre un trasplantament de fetge.

En total, es van analitzar 435 casos per a la detecció d'adenovirus . D'aquests, 231 (53,1%) en van donar positiu. La taxa de positivitat va ser més alta a les mostres de sang total (49,8 %).

Dels 378 casos a què es va realitzar PCR per a SARS-CoV-2, 39 (10,3%) van ser positius. Els resultats de serologia per a SARS-CoV-2 només estan disponibles per a 106 casos, dels quals 67 (63,2%) van resultar positius. Dels 159 casos amb dades de vacunació contra la COVID-19, 141 (88,7%) no estaven vacunats.