Foto: Europa Press

Un estudi publicat pel King's College de Londres assenyala els danys cerebrals com una de les conseqüències dels casos de Covid sever. I és que les infeccions greus generades pel coronavirus poden causar "reaccions immunitàries que danyen les cèl·lules nervioses del cervell". Això acaba causant problemes de memòria i confusió a curt termini, però també és un factor potencial de patir problemes de salut en el futur, segons la investigació de l'associació londinenca.

Tot i que les troballes són preliminars, suggereixen que el Covid pot ser l'origen de problemes neurològics en pacients, sense que el virus hagi d'infectar el cervell. Es creu que el procés sustenta el deliri en els pacients amb el virus, però també pot contribuir a la confusió mental i altres problemes que experimenten les persones amb Covid perllongat.

Per a l'estudi es va analitzar la sang de 36 pacients ingressats al Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust durant la primera onada de la pandèmia, la primavera del 2020. La investigació va donar com a resultat que els nivells d'una proteïna anomenada IL-6, que les cèl·lules immunitàries alliberen com una crida d'atenció per a altres cèl·lules immunitàries, eren més de 15 vegades més altes del normal en les persones infectades.

Però es va trobar un augment encara més gran de la proteïna en pacients amb Covid que presentaven episodis de deliri, un estat de confusió extrema que pot deixar les persones sense saber qui són o on són. En aquests pacients, la IL-6 va ser sis vegades més gran que en altres pacients amb Covid. Gairebé un terç dels pacients de Covid ingressats a l'hospital experimenten deliri, arribant a dos terços en casos greus.

COMBATRE EL COVID PERSISTENT

Una altra de les grans derivades de la pandèmia és l'aparició de casos de Covid persistent a persones. El doctor Francisco Mera, Director de la Unitat LongCovid i síndromes postvirals a Blue Healthcare (Madrid), un dels especialistes en la matèria, apunta que les dades del Ministeri de Sanitat apunten que prop d'1,1 milions d'espanyols pateixen aquest Covid persistent.

Si s'amplia el focus, a Europa hi ha prop de 17 milions de persones que el pateixen i als Estats Units es calcula que la xifra ronda els 30 milions de persones. A més, l'administració de Joe Biden ha donat llum verda perquè aquesta patologia pugui ser motiu fins i tot de rebre prestacions per discapacitat.

"Pateixen danys al cervell, però també a la resta dels òrgans vitals del cos, com els ronyons o el fetge, entre d'altres", explica Mera a CatalunyaPress. "És cert que hi ha una predominàcia a l'àrea cognitiva , però el Covid persistent també es tradueix en problemes digestius , respiratoris, renals, canvis d'ànim sobtats...", detalla, afegint que les dones també pateixen "alteracions ginecològiques". De fet, el doctor Mera defineix les dones d'entre 35 i 50 anys com el perfil amb més incidència de Covid persistent.

El facultatiu detalla que al centre on treballa són capaços de fer un "diagnòstic de precisió, amb marcadors biològics i intel·ligència artificial", que els permet "aplicar tractaments a través de la nutrició, la suplementació alimentària, les intervencions neurocognitives, la rehabilitació funcional i l'exercici físic", entre altres. Blue Healthcare també ha fet estudis conjunts amb el Consell Superior d'Investigacions Científiques ( CSIC) i amb l'Hospital de Bellvitge .

Finalment el doctor Mera avança que, el febrer del 2023 , serà un dels impulsors del primer congrés de Covid persistent. Aquesta convenció se celebrarà a tres seus: Madrid, Lima (Perú) i Miami (Estats Units).

SANT BOI, PIONER

També pel que fa a la lluita contra el Covid persistent, a finals del mes passat, Sant Boi va posar en marxa el Programa RAF (Programa de Recuperació mitjançant l'Activitat Física i Salut Post Covid-19), pioner a Catalunya.

La iniciativa és finançada per l'Ajuntament de Sant Boi i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.