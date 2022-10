Un jove va morir com a resultat d'una "complicació molt rara" causada per una vacuna d'Astra Zeneca aproximadament un mes després de rebre la injecció de Covid-19 , va concloure un forense.



Oli Hoque, de 26 anys, d'Ilford, a l'est de Londres, va rebre una dosi de la vacuna el 19 de març de l'any passat. Va començar a patir mals de cap al voltant de l'1 d'abril del 2021, que després es van tornar "insuportables" abans de morir al Queen's Hospital a Romford, el 15 d'abril del 2021.

Caixa amb dosi de la vacuna d'AstraZeneca contra el coronavirus

Havia desenvolupat una trombosi venosa sinuosa cerebral (CVST) "induïda per la vacuna" , que es produeix quan es crea un coàgul de sang als pits paranasals del cervell, segons s'ha pogut escoltar aquest divendres en una sessió del Tribunal Forense d'East London a Barking. Els seus antecedents mèdics mostraven un historial d'asma però migranyes.

"Oli Hoque va morir com a resultat d'una complicació molt rara d'una vacuna Covid-19 ", ha afirmat la forense Nadia Persaud. Després de rebre la seva primera injecció, Oli va començar a "patir mals de cap", diu la forense, que "van empitjorar progressivament" abans d'assistir al departament d'accidents i emergències de l'Hospital King George el 4 d'abril del 2021.

Però ella va dir que "Oli no va presentar cap símptoma en aquest moment", cosa que hauria requerit que l'avaluessin al departament d'emergències.

A la "tarda" del 5 d'abril i "patint d'un fort mal de cap", la seva germana va portar Oli al Royal London Hospital, on un metge general (GP) ho va avaluar i no va trobar "signes de pressió intracranial elevada". Se li va diagnosticar una "migranya" i li van receptar medicaments per a les nàusees i la migranya.

Després de la consulta, encara se sentia malament, de manera que el metge de capçalera "va administrar una injecció per als mareigs" abans que Oli sortís de l'hospital i se n'anés a casa".

La forense va afegir: "Al voltant de les 11 del 6 d'abril, la condició d'Oli es va deteriorar significativament i va cridar una ambulància", estava "patint de convulsions" i va ser traslladat d'urgència al Queen's Hospital, on les investigacions radiològiques van revelar que estava patint una trombosi venosa sinuosa cerebral .

Ella va dir que l'equip multidisciplinari que el va tractar va compartir una "impressió d'acord" que la trombosi venosa sinuosa cerebral va ser "induïda per la vacuna" i que aquesta avaluació va ser recolzada després per un examen post-mortem. La forense va assenyalar que el 7 d'abril del 2021, l'Agència Reguladora de Medicaments i Productes per a la Cura de la Salut, responsable de garantir que els medicaments siguin segurs, va emetre un nou consell per als professionals de la salut sobre un "possible vincle" entre la vacuna AstraZenca Covid-19 i tipus específics de coàguls sanguinis.