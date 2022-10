Fins ara, en la detecció de l'apnea del son es mesurava la quantitat de vegades que una persona deixava de respirar temporalment durant cada hora mentre dorm . No obstant això, gràcies a la càrrega hipòxica , un nou paràmetre hi ha canvis. "Passem de mesurar únicament la freqüència a poder comprovar també la seva intensitat o la gravetat de la caiguda d'oxigen i també la durada", explica a Catalunya Press el doctor Miguel Ángel Martínez-García, pneumòleg, director de la revista Arxius de Bronconeumologia i membre de la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR).

"No és el mateix que duri 12 segons o 2 minuts, les conseqüències no són les mateixes" , detalla el doctor Martínez-García, satisfet que gràcies a aquest nou paràmetre dóna molta més informació sobre "l'impacte que la manca o baixada d'oxigen que produeix l'apnea sobre el pacient ” i que té “un valor de pronòstic molt millor" que els que usen en l'actualitat, a nivell "cardiovascular, metabòlic i de símptomes".

COM FUNCIONA EL SISTEMA? QUANT TARDA A DETECTAR-SE L'APNEA?

El doctor apunta que, per fer servir aquest mètode, es col·loca una màscara, sobre el nas o sobre la boca, que "introdueix a la via aèria una pressió d'aire, no oxigen, que descolapsa la via aèria". Això permet que l'aire arribi als pulmons amb normalitat.

Segons dades recents, actualment prop de 1.000 milions de persones al món pateixen apnees. Això significa que un de cada set habitants del planeta la pateix, sent "la més freqüent al camp de la pneumologia" , assegura.

D'altra banda, el doctor Martínez-García assenyala que el temps de diagnòstic de l'apnea pot variar. "Moltes vegades és l'acompanyant qui detecta que s'interromp la respiració", encara que apunta que també reben consultes de persones que viuen soles amb símptomes com cansament intens o hipertensió, que sospiten que podrien ser derivades de les apnees.

LES CONSEQÜÈNCIES

El facultatiu assenyala que les persones que pateixen les apnees, l'endemà pot presentar símptomes com "més cansament, somni durant el dia, més irritabilitat i canvis de caràcter", cosa que deriva en "accidents personals, laborals i fins i tot de trànsit" .

Tot i això, el doctor apunta que les persones que pateixen apnees també tenen més probabilitats de patir " hipertensió arterial, ictus, infarts de miocardi, diabetis i fins i tot problemes neurocognitius i malalties mentals ", incideix.

Martínez-García finalitza la seva exposició explicant que la càrrega hipòxica és un programari que cal afegir als dispositius amb què ja treballen, que calcula el valor de forma automàtica. La seva implementació clínica "no és difícil", i assegura que des de SEPAR començaran un estudi en un miler de pacients durant 5 anys a l'Hospital de la Fe de València, dissenyat per a la vegada com funciona aquest nou paràmetre . Serà un estudi pioner a nivell mundial i encara que no té data prevista d'inici, el doctor Martínez-García espera que sigui "com més aviat millor".