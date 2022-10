Aquest va ser l'hospital on van operar Maria i li van fer malbé el nervi femoral i ciàtic / Hospital Universitari Severo Ochoa

Una pacient de 72 anys és a les portes de ser expulsada d'un centre de rehabilitació de Madrid després d'haver estat víctima d'una presumpta negligència mèdica que l'ha deixat postrada en una cadira de rodes. Aquesta llarga història es remunta al mes de març passat, quan la dona, anomenada María, va entrar a l' Hospital Universitari Severo Ochoa a Leganés per sotmetre's a una operació en què l'implantessin una pròtesi a la part esquerra del maluc.

L'operació no va anar bé, ja que l'afectada va notar com des del primer moment li feia més mal el maluc. Van passar els dies i els metges afirmaven que era "una cosa normal", però va arribar al punt en què la pacient no podia caminar, per la qual cosa va haver d'acabar amb cadira de rodes per poder-se moure. Al cap d'uns dies, van reconèixer que potser li podien haver tocat el nervi femoral i ciàtic , però que es recuperaria.

Al final, van accedir a fer-li un electromiograma , que és un examen que verifica la salut dels músculs i els nervis que controlen els músculs, i allà van certificar que havien fet malbé greument els dos nervis nomenats . Maria va estar a l'hospital durant aproximadament un mes, i la seva filla, Mónica, explica a CatalunyaPress que " els metges la van tractar fatal , rebia males contestacions", i tampoc els van assegurar que tornés a caminar.

Passat aquest mes, l'hospital va decidir que era moment que marxés, ja que el que necessitava era un centre de rehabilitació per poder curar-se. "La meva mare no va, cal ajudar-la per a tot", lamenta la seva filla.

La primera opció que li van proposar va ser tornar a casa, cosa inviable perquè la pacient viu en un segon pis sense ascensor que ara haurà de vendre en haver canviat la seva situació de salut i anar en cadira de rodes. A força d'insistir-hi, va aparèixer la segona opció: traslladar-la a un centre de rehabilitació. Tot i això, el centre que proposaven era un que es troba a Guadarrama , a 55 quilòmetres de Leganés. “Anar a Guadarrama hauria suposat per a la meva mare un aïllament. Seria el pitjor per a ella ”, lamentava Mónica.

Afortunadament, hi ha un altre centre de rehabilitació a Leganés i la família va aconseguir que la traslladaran a l' Hospital Fundación San José , que se situava a tan sols 10 minuts amb cotxe de casa seva i on podria fer rehabilitació intensiva per recuperar la mobilitat i disminuir el dolor que té.

En primera instància, la dona es va mantenir en aquest centre de rehabilitació durant 20 dies. Van sol·licitar fins a tres pròrrogues perquè hi pogués estar més temps i així millorar el seu estat de la cama i el maluc. Tot i això, després de més de dos mesos ingressada , el centre ja l'ha catalogat com a "altable" perquè ja pot fer la rehabilitació des de casa.

"La meva mare necessita seguir-hi. No està perquè li donin l'alta perquè es troba fatal, li donen marejos, li fa molt de mal la cama, està amb el peu inflat... Cal ajudar-la per a tot, l'han deixat completament dependent" , lamenta la seva filla.

La seva reclamació és que el deixin estar més dies en aquest hospital rehabilitador, ja que és l'únic que podrà millorar els dolors. Actualment, fa dues hores de rehabilitació diàries que li permeten anar-se recuperant lentament, però sense aquesta rehabilitació intensiva, la situació només podrà anar a pitjor. "Ja han comès una primera negligència a l'hospital de Severo Ochoa, i ara en cometran una segona en aquest segon hospital", critica la seva filla.

La data límit per quedar-se en aquest centre és el 19 d'octubre , per la qual cosa els mitjans per aconseguir una altra pròrroga s'esgoten. Els dies addicionals es decideixen entre la Direcció dHospital en qüestió i la Comunitat de Madrid, que paga 100 euros per pacient al dia.

Tot i això, després de parlar amb la portaveu amb el centre de rehabilitació, la versió que donen a Catalunyapress dels fets és que Maria ja ha estat més dies del normal , prop de dos mesos ( 60 dies) quan la mitjana normal de dies de estada són 30 dies. A més, es va tenir una reunió presencial amb la família per explicar-li que no podia estar més temps perquè “ja no necessita estar ingressada per rebre aquesta rehabilitació”.

La portaveu també afegeix que en ingressar a l' Hospital Fundación San José , se signa un document en què es remarca que l' ingrés és "temporal" i que " s'acabarà quan hagi acabat el sostre terapèutic o bé pugui passar a règim ambulatori" , condició que ja ha aconseguit segons els metges.

En qualsevol cas, una vegada la pacient abandoni l'Hospital, correspon a l' Atenció Primària dictaminar la quantitat de sessions de rehabilitació que li correspongueren fer a la pacient i en cap cas a aquest hospital.

"Cal no oblidar que es tracta d'un centre hospitalari, i que de la mateixa manera que quan a algú l'operen s'acaba marxant a casa per recuperar-se des d'allà, aquest centre de rehabilitació opera de la mateixa manera, com és lògic al ser un hospital" manifesten des de Leganés.

LA FAMÍLIA VOL EMPRENDRE MESURES LEGALS

La família ja ha denunciat a l'Hospital Severo Ochoa ia la doctora que la va operar, i manifesta la seva filla en declaracions a CatalunyaPress "Sento molta ràbia, molta impotència, no sabem què fer . És un estat de nervis constant. La meva mare també està en un estat d'incertesa total perquè no està per anar-se'n de l'hospital", critica Mónica.

Si la fan fora d'aquest centre i l'envien a un hospital d'aguts, només tindria rehabilitació dos dies a la setmana durant mitja hora , fet que provocaria l'estancament de la seva progressió. "Els meus pares han estat pagant la seguretat social tota la vida perquè ara la meva mare la tractin així", lamentava la seva filla.