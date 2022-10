Descobreixen una nova diana genètica per al càncer de pulmó agressiu | @ep

En descobrir un nou gen responsable de l'activació d'un subtipus agressiu de càncer de pulmó de cèl·lules petites. Han estat científics de Northwestern Medicine, als Estats Units, els qui ho han identificat i han començat a estudiar-ho i ho han publicat a la revista ' Science Advances '. De moment, aquest subtipus P descobert no té cap tractament eficaç segons avança l'estudi.

Segons ha assegurat Lu Wang, autor principal de l'estudi i professor adjunt de bioquímica i genètica molecular de la Facultat de Medicina Feinberg de la Universitat Northwestern , "aquest tipus de càncer és resistent a molts fàrmacs i no hi ha gaires estudis que s'hi centrin" . En identificar aquest important gen, ara tenim una molt bona diana farmacològica per treballar. És devastador per als pacients i les seves famílies quan els diem que no hi ha un tractament eficaç per a aquest tipus de càncer”, assegura.

Càncer de pulmó | Roche.es

El principal problema que existeix amb aquest nou subtipus P, és que el tractament del càncer de pulmó microcític ha estat relativament inalterat, basant-se principalment en la quimioteràpia. Segons Wang , la majoria dels pacients desenvolupen quimioresistència, la qual cosa afecta l'eficàcia general de les limitades opcions de tractament disponibles i provoca la reaparició del càncer.

Els tipus de càncer més comuns a Espanya | Statista



El gen que els científics van descobrir és essencial perquè aquest subtipus de tumor prosperi, destaca Wang , basant-se en el cribratge CRISPR de tot el genoma. Quan l'equip de Wang va eliminar aquest gen a les cèl·lules de càncer de pulmó microcític in vitro i en ratolins, les cèl·lules canceroses no van poder sobreviure. Els científics planegen desenvolupar un fàrmac que interrompi la funció del gen per tractar aquest subtipus de càncer de pulmó en els pacients.