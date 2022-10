Arxiu - Recurs de màscares.

Tot i que les inclemències de tardor encara no han començat a fer estralls a Europa central, tot apunta que la situació anirà a pitjor i caldrà recuperar les màscares i la distància social aquesta tardor-hivern.

Àustria ja va ser classificada com d'“alt risc” la setmana passada i, en l'avaluació dels estats federals es manté amb un risc “molt alt” mentre es dóna per fet que encara no s'hagi assolit el pic màxim. Tot i això, l'esfera política es manté en "manera d'observació" malgrat que el ministre austríac de Salut, Johannes Rauch, ha advertit recentment que "hem de convèncer la gent perquè torni a l'ús quotidià de les màscares".

L'Associació alemanya d'Hospitals (DKG) va advertir que els hospitals alemanys estan sobrecarregats pel nombre creixent de noves infeccions per còvid i va al·ludir a l'escassetat de personal. L'epidemiòleg Hajo Zeeb creu que aviat seran inevitables mesures de protecció més fortes . “En unes setmanes, necessitarem la recomanació o l'obligació de fer servir màscares novament. És una mala creença pensar que el virus ha desaparegut gairebé del tot de l'ull públic, això ha de canviar ràpidament”, va matisar Zeeb en una compareixença a la premsa

AUGMENTEN LES MORTS PER COVID A ALEMANYA I AÚSTRIA



El total de decessos conegut per aquest virus a Alemanya s'està situant a 151.095. A Àustria, segons les dades emeses de l'AGES -l'agència que monitoreja aquestes dades-, la incidència de l'última setmana va pujar per sobre dels mil punts i es van informar de 14.247 casos nous en les últimes 24 hores.

Des de l'esclat de l'epidèmia, uns 34,26 milions de persones a Alemanya han estat infectades pel coronavirus, i fins ara les autoritats han registrat 150.919 morts relacionades amb la malaltia. Tot i això, l'Institut Robert Koch també estima que s'han recuperat al voltant de 32,76 milions de pacients. També s'estima que 1.349.389 persones segueixen considerant-se activament infectades per la covid-19, fet que suposa un augment de 79.787 casos actius en comparació del dia anterior. Per assolir aquesta xifra es té en compte el nombre estimat de recuperacions i de morts i casos confirmats.

LES ÚLTIMS DADES DE CONTAGIS I VACUNACIÓ A ESPANYA

La grip i la covid arriben aquesta tardor de la mà a Espanya. Per primera vegada des que va començar la pandèmia, el virus sembla tornar al seu comportament habitual i els butlletins epidemiològics del Ministeri de Sanitat mostren que està pràcticament alhora amb el coronavirus, que fa tres setmanes que està en una lleugera tendència a l'alça, en el que apunta a l'inici de la vuitena onada, seguint l'estela de la resta d'Europa, on el creixement va començar abans i és molt més clar.

Segons l'informe d'aquest divendres del Ministeri de Sanitat, la incidència acumulada és en 195 casos per 100.000 habitants (majors de 60 anys), l'única població on se segueix mesurant), un 16% més que la setmana passada.

La variant majoritària que per ara circula és la mateixa que va causar la setena onada, un sublinatge de l'òmicron anomenat BA.5, encara que ja en treuen el cap altres que s'estan expandint pel món. Són el BA.4.5 i el BF.7, que de moment no aconsegueixen desplaçar l'anterior.

Tant el Centre Europeu de Control de Malalties (ECDC, per les sigles en anglès) com l'Organització Mundial de la Salut (OMS) s'han manifestat aquesta setmana en els mateixos termes i han demanat accelerar les vacunacions davant els dos virus per avançar-se a la temporada de contagis . L'objectiu principal és la població més vulnerable, els més grans de 60 anys, que són els que corren més riscos d'una mala evolució.

CATALUNYA AL CAP DE CASOS TOTALS

Una de les incerteses que dibuixa aquesta tardor-hivern és com es comportarà la dupla covid-influença. En l'hemisferi sud, que sovint avança el que succeirà en el nord, van tenir una temporada de grip que va començar aviat, amb molts casos, però no més greus que altres anys. Des que va començar la pandèmia, i fins a aquest moment, el virus de la grip s'havia comportat de forma poc comuna, amb molt escassa presència en tots dos hemisferis.



“És la primera vegada que ens trobem les dues epidèmies alhora i no sabem què passarà”, reconeix Roger Paredes, cap de servei de malalties infeccioses de l'Hospital Trias i Pujol de Badalona. “Existeixen alguns treballs, quan la gent encara no estava vacunada, que apuntaven al fet que la coinfecció augmentava el risc d'hospitalització, fins i tot de mortalitat. Ara el que hem de fer és aprofitar la quarta dosi de la covid per a vacunar de grip i minimitzar el potencial risc d'infecció”, assenyala.



Catalunya segons els últims daus fets públics pel Ministeri de Sanitat és la comunitat amb més casos notificats arribant als 2.639.242 per sobre de Madrid que és la segona, Andalusia i la Comunitat Valenciana.



Potser per això en la comunitat catalana s'ha començat simultàniament la vacunació contra la grip i la dosi de record de la COVID-19 en la població de més de 60 anys. Totes dues vacunes eviten notablement que les persones que s'infectin desenvolupin de manera greu la malaltia, reduint hospitalitzacions i ingressos a l'UCI. Per aquesta raó, és molt important que els següents col·lectius es vacunin contra la grip i amb la dosi de record de la vacuna contra la COVID-19:



1. Persones de 60 anys o més.

2.- Persones que sofreixen alguna malaltia crònica, com per exemple malalties cròniques cardiovasculars, malalties cròniques neurològiques, malalties cròniques respiratòries (incloent displàsia bast-pulmonar, fibrosi quística i asma), diabetis, obesitat mòrbida, malaltia renal o hepàtica, anèmies, hemofília, immunosupressió, malaltia neuromuscular greu, càncer, celiaquia, implant coclear o en espera de l'implant, fístula de líquid cefalorraquidi, malaltia inflamatòria crònica i trastorns que comportin disfunció cognitiva.

3.- Dones embarassades.

4.- Personal d'un centre sanitari o sociosanitari, que realitzi cures domiciliàries a persones amb alguna malaltia considerada de risc o que treballi a farmàcies o a institucions d'atenció geriàtrica.

5.- Convivents d'una persona amb una condició de salut considerada de risc.

6.- Nens entre els 6 mesos i 2 anys que tinguin antecedents de prematuritat (menys de 32 setmanes de gestació).



És igualment molt recomanat la vacunació contra la grip en:



1.- Persones institucionalitzades o que treballen en centres d'internament.

2.- Personal docent, forces i cossos de seguretat, bombers, serveis d'emergències, etc.