Carmen Cabezas, a la seva intervenció. Foto: Europa Press

Catalunya ha iniciat aquest dilluns 17 d'octubre la vacunació simultània de la grip i de la segona dosi de reforç del Covid-19 a les persones més grans de 60 anys ia les persones amb factors de risc a les portes d'una nova onada de contagis aquesta tardor, segons ha previst la secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas.

En declaracions als periodistes davant del centre d'atenció primària (CAP) Sant Rafael de Barcelona, Cabezas ha aclarit que aquest increment de la infecció tindrà una repercussió assistencial "menor" i un nombre de casos inferior que a onades anteriors de la pandèmia.

Tot i això, ha insistit que aquells grups cridats a vacunar demanin cita per rebre la punxada perquè són les persones amb més risc de complicacions en cas d'emmalaltir tant de la grip com de Covid-19.

Per sobre de 60 anys a Catalunya hi ha uns tres milions de persones aproximadament, dels quals unes 440.000 tenen més de 80 anys: des de l'inici de la vacunació de segones dosis de reforç s'ha inoculat el 38% d'aquesta franja d'edat ja més un 80% d'usuaris de residències.

"Avança a bon ritme", ha celebrat la secretària, que ha reconegut que la demanda per rebre aquesta segona dosi de reforç a la franja de 60 a 79 anys està més continguda, i per això ha demanat a aquestes persones que demanin cita per vacunar-se .

Es pot sol·licitar aquesta segona vacuna a través de l'aplicació La Meva Salud, a través de la pàgina web per programar cita al CAP i al centre d'atenció primària mateix, que seran els encarregats d'administrar les dosis.

La secretària ha concretat que la situació en unitats de cures intensives (UCI) és "estable" amb 16 persones ingressades, mentre que a la planta s'ha detectat un increment de les hospitalitzacions amb Covid-19.

FACTORS DE RISC



Cabezas ha remarcat la importància que els grups prioritaris rebin la vacuna, entre els quals s'hi inclouen persones amb diabetis; malalties cardiovasculars, respiratòries i renals; càncer; obesitat; i embraçades, entre altres factors de risc.

La titular de Salut Pública ha advertit que fa més de cinc mesos que aquestes persones van rebre la primera dosi de reforç, i per això el seu nivell de protecció davant el virus ha baixat.

A més, les vacunes que estan administrant estan adaptades per a les subvariants d'Òmicron BA4 i BA5, que són les que "majoritàriament" estan circulant a Catalunya actualment.

PREVISIÓ



Tot i "les xifres contingudes de Covid-19, el més probable" és que la infecció comenci a augmentar de la mateixa manera que està succeint en altres països d'Europa, ha avisat Cabezas.

A més, ha explicat que desconeixen com es comportarà la grip aquest any perquè porta un temps de "circulació anòmala" a causa de la pandèmia de coronavirus, que ha desplaçat la resta de virus estacionals els últims anys.