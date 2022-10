Foto: Clínica Bernáldez

Boira mental, fatiga, mal de cap, malestar... i ara també més fatiga quan es fa esport. La llista de conseqüències del Covid persistent creix ara amb la sensació de cansament després de l'activitat física. Aquesta és una conclusió d'una investigació de conjunta feta per investigadors de la Universitat de Califòrnia a San Francisco i l'Hospital General Zuckerberg de San Francisco (EUA) , que ha publicat la revista JAMA Network.

L'estudi es fixava en el rendiment de l'exercici físic d'unes 2.000 persones diagnosticades amb Covid persistent, encara que van aconseguir acotar-lo, perquè la mostra fos d'uns 350 casos que s'havien recuperat completament del coronavirus davant d'uns 460 que encara mostraven símptomes.

L'edat mitjana dels participants en aquests nou estudis va oscil·lar entre 39 i 56 anys i l'índex de massa corporal mitjana va variar de 26 (sobrepès) a 30 (obesitat).

El resultat del treball dels investigadors és que els afectats per Covid persistent veuen reduïda l'extracció d'oxigen als músculs , tenien patrons de respiració irregulars i menys capacitat per augmentar la freqüència cardíaca durant l'exercici per igualar la despesa cardíaca. De la mateixa manera, van trobar evidència de desacondicionament físic, fet que sol donar-se després de la majoria de les malalties físiques.

Els exercicis es van realitzar almenys tres mesos després de la infecció i van incloure proves d'exercici cardiopulmonar, en què es van mesurar l'oxigen i el diòxid de carboni, juntament amb altres índexs de la funció cardíaca i pulmonar, mentre la persona participant feia servir una caminadora o bicicleta estacionària.

Foto: Bulevip

EL 10% DELS PACIENTS DE CORONAVIRUS DESENVOLUPEN COVID PERSISTENT

D'altra banda, Quirón Salud diu que el 10% dels pacients que donen positiu per coronavirus acaben desenvolupant Covid persistent . Les dades de Quirón també apunten que, majoritàriament, afecta dones d'entre 30 i 45 anys.

"Són molts els estudis que s'estan realitzant i molts apunten que la causa d'aquests casos pogués estar relacionada amb una neuropatia del nervi vague", ha apuntat la doctora Mari Carmen Hernández, pneumòloga i un dels metges responsables de la nova unitat de Covid Persistent de l'Hospital Quirónsalud Vitoria, centre recentment obert per tractar pacients amb coronavirus persitent.

"La realitat és que un 10% de les persones que han tingut Covid, independentment de la gravetat, a la setmana o quinze dies de diagnosticar-li el coronavirus, comencen a desenvolupar una sèrie de símptomes que és el que es diu Covid persistent, que ja té una entitat i ha estat reconegut com a malaltia, que pot arribar a ser crònica”, ha apuntat.

Els pacients senten "un gran cansament, sensació de falta d'aire, de vegades els cau els cabells, o senten acidesa, reflux, dolors musculars, articulars, se'ls inflen les mans, o se'ls ha quedat un mal de coll que no remet, problemes de pell, taquicàrdies o palpitacions", entre altres símptomes. "Cada pacient és un món", va dir la doctora Hernández, assegurant que moltes vegades el tractament "és lent".