Descobreix quins són els principals canvis que es produeixen a la vista en envellir | @ep

Un estudi realitzat per la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia (SEGG), en col·laboració amb la Fundació Salut Visual, ha descobert quins són els principals canvis que es produeixen a la vista en la vellesa. Concretament, fa èmfasi en la presbícia, cataractes o degeneració macular com a principals canvis que es produeixen.

Experts de Sanitas Mayores han recordat que amb el pas dels anys els problemes de visió es tornen cada cop més habituals i, si no són controlats a temps, poden perjudicar notablement la salut de la gent gran tal com ha publicat InfoSalus .



Segons aquest estudi, el 80 per cent de la població major de 60 anys pateix problemes visuals i només el 20 per cent manté actualitzada la graduació de les ulleres. Presbícia, cataractes o degeneració macular són els principals canvis que es produeixen a la vista en envellir



"A partir dels 60 anys la retina sol patir una pèrdua del nombre de cons i bastons, que són els fotoreceptors encarregats de captar la llum i comunicar aquest senyal al cervell. També es fa malbé l'epiteli pigmentari de la retina, la funció del qual és alimentar i eliminar les substàncies de rebuig perquè els fotoreceptors funcionin correctament, per la qual cosa es produeix una pèrdua gradual de l'agudesa visual.En darrer lloc, amb el pas de l'edat és probable que la mida de la pupil·la disminueixi, apareguin cataractes i parpelles estiguin més flàcides, cosa que ocasiona que es necessiti un volum de llum molt més gran per realitzar qualsevol tasca", ha dit el cap d'Oftalmologia de l'Hospital Universitari Sanitas La Moraleja, Emilio Dorronzoro.

2 de cada 3 persones creu que la seva salut visual és entre regular i dolenta | Miranza.es



