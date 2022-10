Foto: Europa Press

El conseller de Salut de la Generalitat, Manel Balcells, ha anunciat aquest dijous 20 d'octubre que incorporaran fisioterapeutes a 30 centres d'atenció primària (CAP) de Catalunya abans d'acabar l'any en línia amb l'estratègia del seu predecessor Josep Maria Argimon de sumar nous perfils professionals en aquest nivell assistencial.

Ho ha fet en declaracions als periodistes al seu primer acte com a conseller que ha realitzat al CAP Ramon Turró de Barcelona per "remarcar l'aposta" del Govern per l'atenció primària com a eix vertebrador del sistema sanitari de Catalunya, ha dit.

La incorporació d‟aquests fisioterapeutes seguirà al llarg del 2023 fins que tots els CAP de Catalunya disposin d‟almenys un perfil professional d‟aquestes característiques que se sumaran als referents de benestar emocional, dietistes, nutricionistes i higienistes dentals.

El desplegament d'aquests professionals per tota la xarxa d'atenció primària catalana respon que la malaltia osteoarticular és una de les patologies "més freqüentes i amb més llista d'espera" del sistema sanitari català.

El nou titular de Salut ha aclarit que l'atenció primària no podrà resoldre totes les problemàtiques derivades de malalties osteoarticulars però sí que podrà "estalviar, alleugerir pressió i millorar molt la qualitat de vida de les persones" amb una bona atenció, indicacions i suport des dels CAP.

La iniciativa es desplegarà de manera progressiva i s'avaluarà per determinar si ha aconseguit disminuir la pressió assistencial del sistema, les visites als especialistes i si ha millorat la qualitat de vida, ha detallat Balcells.