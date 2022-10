El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha advocat per la continuïtat de la màscara en el transport públic, en un context d'augment de casos: "No passa res per esperar una miqueta a veure com evoluciona la malaltia ".

El director del Centre d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón amb una màscara durant una roda de premsa convocada davant dels mitjans, a 19 d'abril del 2021 @ep

Ho ha dit en declaracions als periodistes després de participar en un debat al Congrés de l'Associació Espanyola de Vacunologia sobre el Covid-19, celebrat aquest divendres a Lleida.

"Veient l'evolució s'haurà de valorar si ja eliminem l'última mesura que ens queda, sabent que no s'està complint al cent per cent, almenys tenim l'enganxament en cas que sigui necessari", ha remarcat.

AUGMENT DE CASOS



Simón ha xifrat en un 10% l'augment de casos a Espanya les "últimes setmanes", i per això ha destacat que el Covid-19 segueix en fase ascens, si bé ha matisat que ho fa molt per sota d'altres països europeus.

En aquest context, ha obert la porta a noves mesures si el nombre de casos incrementa exponencialment: “Caldrà valorar, almenys, no sé si imposicions, però si recomanacions per aplicar algunes altres mesures”.

En aquesta línia, ha recordat que “l'objectiu fonamental és aconseguir protegir els grups més vulnerables amb la dosi de vacunació que els correspon”.

També hi han participat la immunòloga del Centre d'Investigacions Biomèdiques (CINBIO) de la Universitat de Vigo, Àfrica González; la cap de Societat de La Vangaurdai, Susana Quadrado, director d'anàlisi de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), Rafael Vilasanjuan i que ha moderat l'epidemiòleg de l'Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla.