Entrevistem al doctor Ernest Balaquer. Graduat en medicina per la Universitat de València. S'ha dedicat a la investigació clínica (Parkinson i Alzheimer) els últims 25 anys i actualment forma part del Servei de Neurologia de l'Hospital Universitari General de Catalunya, on dirigeix la Unitat d'Investigació Clínica. Ha estat investigador principal en més de 100 assajos clínics en Fase I, II, III, i avui dedicarà part del seu temps a informar als lectors de CatalunyaPress sobre els últims avenços en la investigació sobre una de les malalties més rellevants del nostre segle: l'Alzheimer.

Doctor Ernest Balaguer

Pregunta: És possible revertir o aturar l'Alzheimer?

Resposta: Des dels primers símptomes fins que s'arriba a un grau de demència rellevant passen els suficients anys com per intentar provar diferents remeis. Un altre tema és que a hores d'ara no tenim grans fàrmacs que estiguin autoritzats, però sí que tenim grans esperances en els que vindran que podrien aturar el procés i convertir la malaltia de l'Alzheimer en una malaltia crònica, que potser requereix un tractament, però evitant aquest castig tan impactant de la malaltia.

P.: Quina és la diferència entre la demència i l'Alzheimer?



R.: Són conceptes diferents. Demència és un concepte sindròmic. Tothom entén que si una persona té diverses embòlies acabarà tenint una demència, que en aquest cas diríem vascular. És a dir, la demència és una etapa final de diferents situacions, també d'una malaltia d'Alzheimer que s'hagi deixat evolucionar. Quan nosaltres tractem a pacients que tenen un Alzheimer inicial, podríem dir que no sembla que tinguin Alzheimer perquè no tenen demència. Tenen dèficits de memòria i alguns problemes d'orientació, però poden fer la seva vida normal. I la idea és que la puguin fer durant molts anys.



P.: Quins creu que són els principals reptes que hi ha en la investigació sobre l'Alzheimer? On s'hauria d'incidir?

R.: Els reptes són de dos tipus. El primer seria el més evident: intentar trobar una causa o unes causes i trobar remeis que puguin resoldre aquestes causes. Això seria el tractament etiològic o causal, la curació, que seria sempre el target final. Mentrestant, simultàniament, també hauríem de resoldre els problemes concrets que presenten aquests pacients. Per exemple, si el pacient té agitació, si té deliris, si tingués a l'abast fàrmacs que poguessin frenar aquests símptomes en el Alzheimer, el pacient continuaria tenint la malaltia però sense estar tan agitat. Si pot dormir bé, si té una conducta més correcta, canviaria al cent per cent la situació familiar.

Hem avaluat un fàrmac antialucinatari que va anar molt bé. L'estudi va tenir un resultat positiu i el fàrmac en qüestió es ven als Estats Units. Això ens ha passat sovint: un medicament que avaluem amb pacients d'aquí, pels acords que hi ha, és aprovat pels Estats Units i no a Europa. En aquest cas, es tracta d'un producte que s'anomena Pimavanserina , i no el tenim al nostre país. El fàrmac no cura l'Alzheimer, però és una alternativa a l'agressivitat, els deliris o l'excitació que poden perjudicar molt la vida familiar.

P.: Repeteix molt la paraula "família".

R.: Jo crec que hauríem de començar a dir que aquesta és una malaltia familiar. És una malaltia social, personal, però òbviament familiar. Aquí sempre hi ha un acompanyant, una persona que està cuidant, que està venint a les visites i que té un paper predominant i fonamental fins i tot en els assajos clínics, participant activament amb qüestionaris i explicant l'evolució del pacient per poder detectar el seu estat.

P.: M'ha sorprès que diu que aquest medicament s'ha aprovat als Estats Units i aquí a Espanya no està disponible. Això per què passa?

R.: Bé, ha passat diverses vegades. No ve al cas però amb la malaltia de Parkinson, dos dels productes que estan autoritzat als Estats Units els hem provat aquí. Per què passa? Doncs perquè hi ha acords entre l'Agència Europea del Medicament i la FDA nordaamericana, i compartint les dades poden donar com a resultat que un estudi és aprovat per una agència i no per una altra. Encara més curiós és que un producte per al Alzheimer que havia tingut un resultat positiu molt modest, de baixa intensitat, la FDA nordamericana el va autoritzar i allà els ven. Però, en canvi, l'Agència Europea del Medicament no el va autoritzar al·legant que la seva millora era baixa i que hi havia un risc elevat d'efectes secundaris. Perquè ho entengui la gent, medicaments provats en pacients europeus, en aquest cas de Catalunya, acaben sent autoritzats als Estats Units però no a Europa.

P.: Llavors, els pacients d'aquí estan en inferioritat de condicions?

R.: No vull ser alarmista, però jo crec que si hem provat aquí productes als nostres pacients que els han anat bé, i que un país com Estats Units els aprova, és curiós que aquí no passi. També està la part econòmica: sovint als Estats Units els preus dels medicaments són més lliures i aquí estan més regulats. Però vaja, una cosa seria dir que un medicament és car i que necessita unes autoritzacions determinades o un perfil, i una altra cosa és dir que no es comercialitza aquí en absolut.

P.: Amb quanta antel·lació es pot detectar que un pacient té Alzheimer?

R.: Molt interessant, però és que tampoc es fa la pregunta inversa: quan diagnostiquem a un pacient, quan li diem vostè té el diagnòstic clínic d'Alzheimer, segurament ja porta alguns anys patint la malaltia. Podríem dir entre 5 i 10 anys. Què vol dir això? Que davant dels primers símptomes, si posem en marxa un mecanisme diagnòstic, podríem arribar a saber que una persona està patint la malaltia quan no està avançada. De moment no tenim un tractament curatiu, però si el tinguéssim canviaria radicalment el model perquè s'hauria de diagnosticar precoçment per poder aturar-ho. Avui dia no disposem d'aquest procediment. El diagnòstic és clínic: per test de memòria, per proves del cervell tipus ressonància magnètica, per analítiques,...però això no és una biòpsia del cervell, no diu 100% que tinguis Alzheimer.

P.: Heu avançat en tècniques que permetin un diagnòstic precoç de la malaltia?

Actualment tenim dos marcadors i han revolucionat el diagnòstic precoç de la malaltia. Un són marcadors amb líquid cefaloraquidi i l'altre és el que se'n diu el PET (tomografia per emissió de positrons). Hi ha un PET amiloid, de la proteïna amiloide i un PET TAU, de la proteïna TAU, i aquestes dues proteïnes es consideren relacionades amb la etiopatogènia de l'Alzheimer. Si fem un PET amiloide o un PET TAU a una persona jove que comença a fallar-li la memòria i és positiu, aquesta persona, per molt sana sigui que estigui, està en risc de desenvolupar la malaltia i per tant seria un candidat a intentar frenar-la. El mateix es pot detectar en el líquid cefaloraquidi, fent una punció lumbar, un procediment comercialitzat i que amb uns marcadors d'amiloide et diu si aquella persona té aquest factor de risc. En algunes investigacions estem fent servir marcadors plasmàtics, en sang, concretament de proteïna TAU, i amb Grífols també vam fer un estudi de amiloide en sang. Per no sé si això serà el futur. Ara per ara, aquests marcadors es miren en el líquid cefaloraquidi.





P.: També heu estat investigant amb un fàrmac que es diu Lecanemab que ha aconseguit revertir l'avenç de la malaltia.



Per a nosaltres els mab són anticossos monoclonals. Són el que col·loquialment coneixem com a vacunes, però en aquest cas vacunes passives. Per a la vacuna de la grip, que és activa, agafen un virus atenuat i l'injecten perquè el pacient desenvolupi anticossos. En aquest cas, el pacient no desenvolupa anticossos contra l'amiloid ni contra la TAU, i per tant el que es fa és fabricar els anticossos al laboratori i després s'administren al pacient. Això és el que es coneix com a vacuna passiva. Curiosament aquestes vacunes no es poden donar per boca, es fan malbé i s'han d'injectar, com les vacunes del covid. En el cas del Lecanemab, a l'assaig inicial s'injectava cada quinze dies. Durant més d'un any i mig els pacients venien a rebre aquests anticossos. Com han pogut resistir ho? A part d'un gran esforç que s'hauria d'agrair a tots i a totes, també per canvis clínics que els feien millorar. A més, no hi havia efectes secundaris. Va haver alguna reacció al·lèrgica potser al començament, però aquestes vacunes són molt específiques, ataquen directament a les proteïnes patològiques i no afecten a altres proteïnes del fetge, la sang i altres components del nostre organisme.



P.: El fàrmac estarà disponible aviat per a tota la població?



R.: Nosaltres estem participant en l'assaig del fàrmac Lecanemab des de fa més de 6 anys, quan vam començar amb l'assaig de fase dos i el resultat va ser positiu. Ara, ha sortit un resultat també positiu a l'assaig de fase III. És un assaig que es diu Pivotal, i aquesta paraula vol dir que sobre ell pivota l'autorització. És a dir, les companyies i les agències reguladores han arribat a un acord de com s'ha de fer a l'estudi perquè, si és positiu, demanaran la seva comercialització.



P.: Segons els resultats, s'ha aconseguit reduir un 27 per cent la taxa de deteriorament cognitiu. A efectes pràctics, què pot significar en un pacient?



R.: La dada és sorprenentment alta. Ho dic també per centrar la discussió: els medicaments que tenim autoritzats ara per l'Alzheimer, quatre tipus de pastilles, que tenen una eficàcia baixa, s'han autoritzat amb un efecte clínic molt lleu. En aquest context, aquestes xifres de reducció de la progressió de la malaltia són una dades rellevant des del punt de vista de l'investigador. El resultat és positiu. He vist alguns dels meus companys que han participat a l'estudi que diuen que l'eficàcia clínica no és destacable, però aquí jo crec que entrem en altres temes com el nihilisme terapèutic. És a dir, si aquí el titular és 'l'Alzheimer es cura', doncs no, d'aquest producte no es pot dir això, però si és un avenç important.

P.: Estem prop de trobar una cura per a l'Alzheimer?

R.: Voldria ser optimista. Abans d'aquest estudi havíem estat més de 20 anys provant fàrmacs i no hi havia res positiu. En aquell moment la meva resposta hauria estat més pessimista. Sense voler ser un apòstol del nou medicament, crec que trenca el paradigma. Per primera vegada, una teràpia amiloide ha demostrat una eficàcia rellevant.