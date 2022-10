Foto: Hospital Clínic

L' Hospital Clínic de Barcelona ha realitzat amb èxit el primer trasplantament renal a Espanya a un pacient de 90 anys que tenia una insuficiència renal crònica , estava en programa d'hemodiàlisi i feia quatre anys que estava inclòs en llista d'espera, ha informat en un comunicat aquest dimarts 25 doctubre.

Abans de la intervenció el pacient tenia una vida molt activa, però l'equip d'urologia li va detectar uns petits nòduls al ronyó, que al principi "no li havien de provocar cap complicació greu" però sí que es va començar a notar més cansat.

Els problemes al ronyó van continuar i el van obligar a fer sessions de diàlisi durant cinc anys i tres mesos, període durant el qual els professionals del Clínic van decidir posar-lo a la llista d'espera per rebre un trasplantament.

El centre va realitzar la cirurgia fa unes setmanes, el pacient es troba bé, en fase de recuperació i amb una “millor qualitat de vida” que abans de la intervenció.

El cap de secció de Trasplantament renal de l'hospital, Fritz Diekmann , ha celebrat que avui "no hi ha barreres d'edat per a la donació i el trasplantament de ronyó" sinó que la possibilitat de trasplantar depèn més de l'edat biològica que de la cronològica .

XIFRES DEL CLÍNIC



El trasplantament de ronyó consisteix a implantar un ronyó procedent d'un donant cadàver o d'un donant viu a una persona que té insuficiència renal crònica avançada per reemplaçar la funció dels ronyons malalts: l'any passat, el Clínic va fer 156 trasplantaments renals i espera situar-s'hi prop dels 200 aquest any.

Segons l'Organització Catalana de Trasplantament (Ocatt) el percentatge de trasplantaments renals a persones de més de 74 anys a Catalunya ha augmentat d'un 2,4% a un 10% els darrers 10 anys: entre el 2000 i el 2021, el Clínic ha realitzat 2.622 trasplantaments renals, dels quals 88 han estat pacients de 75 anys o més i, d'aquests, 15 tenien 80 anys o més.

EDATS AVANÇADES



Des del centre han argumentat que aquesta tendència a l'alça del trasplantament renal en gent gran reforça la idea que "l'edat per si mateixa no hauria de ser una contraindicació absoluta" per al trasplantament.

Tot i això, han aclarit que els riscos i beneficis de realitzar un trasplantament en edats avançades s'han d'avaluar de forma individualitzada perquè igualment poden derivar-se problemes mèdics, socioeconòmics i ètics.