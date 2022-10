Foto: Health Matters

És una de les conseqüències més silencioses del coronavirus : els últims estudis mèdics revelen que el 43% de les persones que han donat positiu en algun moment pateixen boira mental . I... de quina forma (o formes) es manifesta això? En forma de símptomes com pèrdues de memòria, dificultats de concentració, poca traça mental i problemes per mantenir l'atenció .

Una de les publicacions que s'ha fet ressò d'aquestes darreres investigacions és la revista Neurology Clinical Practice , que ha publicat un article escrit conjuntament per part d'investigadors del New York-Presbyterian i del Columbia University Irving Medical Center . Tot i això, també hi ha professionals de la salut a Espanya que estan abordant aquesta conseqüència en alguns dels seus pacients.

"Tasques que fins ara han estat senzilles es converteixen en una cosa molt complicada", explica a Catalunya Press el doctor Francisco Mera, director de la Unitat LongCovid i síndromes postvirals a Blue Healthcare (Madrid) , afegint també que altres complicacions són "la coordinació i la percepció". El facultatiu apunta que, al centre on treballa, han dut a terme un estudi amb una eina de cognició en un total de 73 pacients , també per "poder fer la rehabilitació adequada".

El doctor Mera apunta que ha observat com també “els costa molt memoritzar i dur a terme tasques que requereixin mantenir la concentració durant una estona ”. D'aquesta manera, accions que per a la majoria de les persones són quotidianes i que no requereixen un gran esforç, com llegir un llibre o veure una sèrie es converteixen en una cosa impossible de fer .

MALESTAR EMOCIONAL

Aquesta impossibilitat de “ser la persona que eren abans” pot acabar derivant també que els pacients acabin manifestant un malestar emocional. "És una altra de les derivades del dany neurocerebral, que pot afectar l'autoestima ", assenyala el doctor Mera.

Foto: Stocksy

Per això, el director de la Unitat LongCovid apunta que cal considerar "la intervenció de professionals de la neuropsicologia" i també " reforçar el sistema pneumoprotector amb una bona alimentació, suplementació si cal, exercici físic, control del son i garantia del descans, entre altres factors ”.

Sigui com sigui, el doctor Mena apunta que “tot el tractament ha de ser supervisat per un metge ” i que ja que les conseqüències són “transversals” i afecten diversos òrgans i funcions del cos, cal “una avaluació integral del pacient” .

En la mateixa línia, el doctor Aaron Fernández del Olmo assevera, en una entrevista concedida a Europa Press , que l' estimulació cognitiva és clau en la pugna contra aquesta sensació de boira mental. "La pauta seria diagnosticar-ho correctament a través d'una bona valoració neusopsicològica i, després, fer un tractament de rehabilitació perquè la persona sigui el més funcional al seu dia a dia", diagnostica.

El doctor Fernández de l'Olmo assenyala finalment que "l'edat influeix perquè el cervell d'una persona gran està menys connectat i això influeix molt en la velocitat processal".