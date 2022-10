Foto: Europa Press

L'estudi fet per Sanitas L'estat de la salut mental a Espanya estableix una relació directa entre la crisi i l'escassetat de recursos i el deteriorament i l'empitjorament de la salut mental dels ciutadans .

Per això, incideix en la importància de, en la mesura que sigui possible, fer activitats que contribueixin al benestar mental. Més de 7 de cada 10 entrevistats (el 72%) considera que emprar temps en les relacions socials, amb família o amics, genera un impacte positiu en la salut emocional .

De la mateixa manera, el 69% dels participants a l'estudi apunten que caminar per zones verdes i espais naturals també és considerat beneficis. En aquest sentit, un 47% creu que les ciutats haurien de tenir més espais i zones verdes.



La salut mental és una qüestió cada vegada més important per als espanyols, i cada vegada més persones es preocupen i hi posen mitjans. També és important que s'estiguin desestigmatitzant accions com anar al psicòleg; que grans noms de molts sectors hagin admès que ho fan és una cosa que hi ha contribuït.