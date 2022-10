Fa poc més de 15 anys, els científics de la Universitat de Kyoto al Japó van fer un descobriment notable. Quan van afegir només quatre proteïnes a una cèl·lula de la pell i van esperar unes dues setmanes, algunes de les cèl·lules van patir una transformació inesperada i sorprenent: van tornar a ser joves. Es van convertir en cèl·lules mare gairebé idèntiques a les que es troben en un embrió de dies d'edat, que tot just comença el viatge de la vida.

Vidar nordli mathisen s vhziQHngM unsplash

Almenys en una placa de Petri, els investigadors que utilitzen el procediment poden prendre cèl·lules de la pell pansides d'un home de 101 anys i rebobinar-les perquè actuïn com si mai no haguessin envellit . Ara, després de més d'una dècada d'estudiar i modificar l'anomenada reprogramació cel·lular, diverses companyies de biotecnologia i laboratoris de recerca diuen que tenen pistes temptadores que el procés podria ser la porta d'entrada a una nova tecnologia sense precedents per a la reversió de edat. En aplicar dosis limitades i controlades de les proteïnes de reprogramació a animals de laboratori, diuen els científics, estan veient evidència que el procediment fa que els animals, o almenys alguns dels seus òrgans, siguin més joves.

Un dels principals promotors d'aquesta idea, Richard Klausner, va sorprendre el planeta al juny quan va mostrar dades d'experiments no publicats en què ratolins malalts es van recuperar després de sotmetre's a la prova experimental. Klausner estava llançant ni més ni menys la innovadora tècnica de "rejoveniment mèdic", una forma de prendre animals vells i fer-los "joves". És l'organitzador i científic en cap d'Altos Labs, una nova empresa de recerca que ha aconseguit més de 3.000 milions de dòlars de finançament. Així, han fitxat els millors científics del món - pagant sous superiors al milió de dòlars- per treballar en una nova tecnologia que anomenen " programació del rejoveniment ".

Sembla funcionar, almenys en part, en restablir allò que s'anomena l'epigenoma: marques químiques a l'ADN que controlen quins gens s'activen o desactiven en una cèl·lula. Amb l'envelliment, alguns dels marcadors es col·loquen en posicions incorrectes. La reprogramació és una tecnologia que els pot capgirar. Però també pot canviar les cèl·lules de manera perillosa, fins i tot causant càncer.

L'objectiu d'Alts és domar aquest fenomen, entendre'l i eventualment aplicar-lo com a tractament per revertir una àmplia gamma de malalties. Això pot ser possible, diu Klausner, perquè les cèl·lules joves tenen més resiliència i es poden recuperar de l'estrès biològic d'una manera que no ho fan les velles. I Klausner té dades que suggereixen que és possible que ja funcioni. Durant la seva xerrada, va mostrar diapositives marcades com a "Confidencial" que afirmaven que els ratolins grossos s'havien recuperat de la diabetis després del tractament i que altres podien sobreviure a dosis normalment letals d'analgèsics, tot gràcies a una dosi saludable de rejoveniment mèdic.

" Creiem que podem fer retrocedir el rellotge ", va dir a l'audiència. Klausner és l'exdirector de l'Institut Nacional del Càncer i antic líder de salut global a la Fundació Gates. Ell és un gran batedor que també ha estat darrere algunes de les empreses biotecnològiques més destacades de l'actualitat, com l'empresa d'anàlisi de sang per al càncer Grail. No obstant, fins i tot per a ell, el rejoveniment és tremendament ambiciós. Això és degut a que si pot fer que les cèl·lules actuïn com a més joves, saludables i resistents, és possible que tingui un mitjà de propòsit general per prevenir moltes malalties alhora. “Això és allò oposat a la medicina de precisió”, va dir Klausner.

Sens dubte, la paraula "rejoveniment" sona sospitosa, com la promesa feta en una ampolla de crema facial d'alt preu. No obstant això, el rejoveniment és al nostre voltant. Milions de nadons neixen cada any a partir de l'envelliment dels espermatozoides i els òvuls dels pares. La clonació d'animals n'és un altre exemple. Quan Barbra Streisand va fer clonar el seu gos de 14 anys, les cèl·lules de la seva boca i estómac li van ser tornades com dos cadells juganers. Tots aquests són exemples de cèl·lules que es reprogramen de l'edat a la joventut: exactament el fenomen que empreses com Altos volen capturar, embotellar i vendre algun dia.

Ara com ara, ningú té una idea ferma de com podrien ser aquests futurs tractaments. Alguns diuen que seran teràpies genètiques afegides a l'ADN de les persones; altres esperen que sigui possible descobrir píndoles químiques que facin la feina. Un dels defensors de la tecnologia, David Sinclair, que dirigeix un laboratori de recerca sobre l'envelliment a la Universitat de Harvard, diu que podria permetre que les persones visquin molt més del que viuen avui. “Predigo que algun dia serà normal anar al metge i obtenir una recepta per a un medicament que et farà retrocedir una dècada”, va dir Sinclair al mateix esdeveniment de Califòrnia. "No hi ha raó per la qual no puguem viure 200 anys".

És aquest tipus d'afirmació la que suscita tant d'escepticisme. Els crítics veuen exageracions exagerades, egos desbocats i ciència que es troba en un terreny incert. Però els escèptics d?aquest any van ser ofegats pel so dels inversors en estampida. A més d'Alts, els 3 mil milions dels quals es van classificar com a possiblement la campanya de recaptació de fons més gran en la història de la biotecnologia, el multimilionari de les criptomonedes Brian Armstrong, cofundador de Coinbase, va ajudar a portar 105 milions a la seva pròpia empresa de reprogramació , NewLimit, la missió del qual diu és “extensió radical de la durada de la salut humana”.