L'experiència del pacient, eix estratègic a la qualitat de l'assistència sanitària | @ep

Prop de 300 professionals han assistit aquest dijous al III Seminari Internacional d'Experiència del Pacient del grup Quirónsalud , que aquesta vegada s'ha celebrat a l'auditori de l' Hospital Universitari Dexeus , a Barcelona , i també ha estat retransmès en streaming a través de la plataforma virtual de la Universitat Quirónsalud Campus.

Quirónsalud entén l'experiència dels pacients com l'eix estratègic sobre el qual gira la seva activitat, i treballa dia a dia per ser referents en aquest àmbit. I en aquest sentit, ha explicat Nuria Díaz Avendaño, directora corporativa de Qualitat i Experiència del Pacient del grup, “considerar tots els professionals a l'equació de l'experiència del pacient és clau en el nostre compromís amb la salut persona a persona”. Per això, ha afegit, "és primordial tenir cura de tots i cadascun dels aspectes relacionats amb l´experiència del professional perquè els nostres pacients rebin el tracte més exquisit i personalitzat, a més d´una assistència clínica d´excel·lència. Això és lexperiència humana”.

En aquesta edició la trobada ha comptat amb la participació de tres conferenciants internacionals de primer nivell que van presentar models i estratègies al camp de l'Experiència del pacient des del punt de vista de l'experiència humana. L'experiència humana s'entén com a experiències del pacient, dels professionals i de la comunitat. Els experts consideren l'experiència humana no com un allunyament de la definició fonamental de l'experiència del pacient, sinó més aviat la seva expansió positiva i natural.

En aquest sentit, el Dr. Thomas Howell, subdirector mèdic d'Experiència del Pacient i president de la Divisió Comunitària d'Obstetrícia i Ginecologia de la Clínica Maig (Estats Units), va parlar sobre les expectatives de pacients i proveïdors de salut; El Dr. Jason Dupuis, director d'Experiència del Pacient del PM Pediatrics de Nova York (Estats Units), va exposar el poder dels valors fonamentals en l'experiència humana i, finalment, Jason A. Wolf, president i director executiu del Beryl Institute (Estats Units) , va posar el focus en la transició de l'experiència del pacient a l'experiència humana va acabar amb la conferència 'Una visió global sobre la transformació de l'experiència humana en la cura de la salut'.

Com a tancament del Seminari, es va lliurar el Premi Quirónsalud a les Millors Iniciatives en Experiència del Pacient, que en aquesta edició ha recaigut en el Projecte HADA d'Hospitalització i Atenció domiciliària assistida dirigit a pacients de mieloma múltiple de l' Hospital Universitari Jiménez Díaz.

Durant la cloenda, la Dra. Leticia Moral, directora general d'Assistència i Qualitat de Quirónsalud ha destacat el compromís del Grup amb la millora de l'experiència del pacient i dels professionals tenint en compte que “l'important és tractar els altres com et agradaria que et tractin a tu”.

Sobre Quironsalut

Quirónsalud és el grup hospitalari líder a Espanya i, juntament amb la seva matriu Fresenius-Helios, també a Europa . A més de la seva activitat a Espanya, Quirónsalud està també present a Llatinoamèrica , particularment a Colòmbia i Perú . Conjuntament, compta amb més de 45.000 professionals en més de 180 centres sanitaris, entre els quals hi ha 58 hospitals amb aproximadament 8.000 llits hospitalaris. Disposa de la tecnologia més avançada i un gran equip de professionals altament especialitzat i de prestigi internacional. Entre els seus centres hi ha l' Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz, Centre Mèdic Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitari Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.

El Grup treballa en la promoció de la docència (nou dels seus hospitals són universitaris) i la investigació medicocientífica (compta amb l' Institut de Recerca Sanitària de la FJD, acreditat per la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació).

Així mateix, el servei assistencial està organitzat en unitats i xarxes transversals que permeten optimitzar l'experiència acumulada als diferents centres i la translació clínica de les seves investigacions. Actualment, Quirónsalud està desenvolupant multitud de projectes de recerca a tot Espanya i molts dels seus centres realitzen en aquest àmbit una tasca capdavantera, sent pioners en diferents especialitats com oncologia, cardiologia, endocrinologia, ginecologia i neurologia, entre d'altres.