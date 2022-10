Dos de cada tres espanyols consideren que la situació econòmica els està generant malestar | @ep



Dos de cada tres espanyols consideren que la situació econòmica o laboral genera malestar a la seva vida, segons es desprèn de l' Estudi Sanitas. L'estat de la salut mental a Espanya”. Aquest informe que s'ha elaborat mostra que els problemes derivats de les relacions familiars o persones properes són els assumptes que més afecten la seva salut mental, cosa que provoca inestabilitat emocional en, almenys, el 74% dels casos.



Pel que fa a les activitats que contribueixen al benestar mental, el 72% dels entrevistats considera que emprar temps en les relacions socials, amb família o amics, genera un impacte positiu en la salut emocional, especialment entre les dones així ho ha publicat ' Infosalus '. En segon lloc, caminar per zones verdes i espais naturals també és considerat beneficiós pel 69% dels casos.

Així mateix, un 47% considera que les ciutats haurien d'estar dotades d'un nombre més gran d'espais i zones verdes i que aquests fossin un recurs disponible sense haver de fer llargs desplaçaments. Finalment, mantenir hàbits de vida saludable i fer esport és assenyalat pel 55,7% dels espanyols com un mètode d'ajuda per a la millora del benestar emocional.



A la feina també s'ha analitzat l'impacte de la pandèmia del coronavirus en la salut emocional, reflectint que ha provocat en el 23 per cent dels casos malestar i angoixa, si bé el 13 per cent dels enquestats reconeix que ja tenia afectat el seu estat de salut mental abans daquesta crisi sanitària. El 64% diu que no li ha impactat tot i ser una època difícil, sobretot entre els més grans de 61 anys.