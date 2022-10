Partícules del virus de la verola del mico / @EP

Els nens de 8 anys o menys s'han de considerar un grup d'alt risc de contraure la verola del mico més greu , segons un estudi publicat a la revista científica 'The Pediatric Infectious Disease Journal', editada per la Societat Europea de Malalties Infeccioses Pediàtriques.

D'acord amb aquesta revisió, realitzada per la doctora Petra Zimmermann, de la Universitat de Friburg (Suïssa), i el doctor Nigel Curtis, de la Universitat de Melbourne i l'Institut de Recerca Infantil Murdoch (Austràlia), els nens petits serien un grup objectiu clau per a la vacunació contra la verola i altres mesures urgents si el brot s'estén.

Fins a l'agost del 2022, s'havien notificat gairebé 47.000 casos de verola del mico confirmats per laboratori a tot el món. Només 211 van ser en nens i adolescents menors de 18 anys. Al brot actual, el virus de la verola del mico sembla haver-se propagat en gran mesura per contacte sexual o altre tipus de contacte proper. Queda per determinar el paper d'altres vies de transmissió, com ara les gotetes i les superfícies i objectes contaminats.

El brot reflecteix la baixa immunitat de la població a causa de les baixes taxes de vacunació contra la verola; els virus de la verola i de la verola del mico són tots dos ortopoxvirus. La majoria dels casos de verola del mico són “autolimitats”, amb una erupció que progressa i es resol en 2 a 4 setmanes. No obstant això, els símptomes poden ser lleus o estar absents, cosa que fa que no es diagnostiquin ia la possibilitat d'una major propagació.



Tot i les baixes taxes registrades fins ara en els nens, hi ha una especial preocupació per les complicacions i altres conseqüències greus de la verola del mico en els nens. "S'ha informat que els nens tenen més taxa d'hospitalització i un augment de la mortalitat, fins i tot als països d'ingressos alts", expliquen els doctors Zimmermann i Curtis.

Basant-se principalment en les dades dels països de baixos ingressos, els nens menors de 8 anys corren un risc especialment elevat de patir complicacions, incloses les infeccions bacterianes potencialment greus. Els nens petits també poden tenir més risc de complicacions relacionades amb el rascat i la propagació de la infecció a altres parts del cos, inclosos els ulls.

La majoria dels pacients amb verola del mico es recuperen amb cures de suport. Tot i això, cal un tractament més específic per als casos greus i els grups d'alt risc, especialment els nens menors de 8 anys i els que tenen afeccions cutànies subjacents. Altres grups vulnerables són les dones embarassades , els pacients immunodeprimits i les persones amb èczema o amb erupció de verola del mico a prop de la boca, els ulls i els genitals.



En aquests casos d'alt risc, les opcions de tractament inclouen medicaments antivirals com el tecovirimat, que és actiu contra els ortopoxvirus, i la immunoglobulina vaccínia (VIG), utilitzada per tractar les complicacions de la vacunació contra la verola.

Tot i això, "cap d'aquests tractaments ha demostrat ser eficaç contra el virus de la verola del mico en humans en assajos clínics, i actualment només es recomanen després de consultar les autoritats sanitàries nacionals ", apunten els autors.

La vacuna contra la verola és eficaç per prevenir la verola del mico, encara que es desconeix la durada de la protecció. Com que la vacunació rutinària contra la verola es va suspendre després de la seva eradicació (1972 als Estats Units), moltes persones mai no s'han vacunat. Ja s'ha aprovat un nou tipus de vacuna (MVA-BN) per a la prevenció de la verola del mico, però no ha estat “autoritzada ni avaluada rigorosament” en nens.



Per als nens que han estat exposats al virus de la verola del mico, s'han recomanat medicaments o vacunes per prevenir la verola del mico, novament amb "dades molt limitades". Els autors també comenten algunes consideracions especials en les dones embarassades o en període de lactància i en els nadons de dones infectades.

Especialment perquè la verola del mico pot ser asimptomàtica, el brot es podria descontrolar i estendre a grups vulnerables, inclosos els nens petits. En aquest cas, es necessitarien "mesures addicionals urgents", i la vacuna contra la verola jugaria un paper fonamental.

" La vacunació contra la verola ofereix protecció contra la verola del mico . Si el brot actual s'estengués als nens, les autoritats haurien d'estar preparades per aplicar ràpidament la vacunació d'aquest grup d'edat", conclouen els doctors Zimmermann i Curtis.