L' Organització Mundial de la Salut (OMS) ha confirmat un segon cas de grip aviària en persones a Espanya . Es tractaria d'un altre treballador de la mateixa granja de Guadalajara on es va infectar un home el mes de setembre passat.

Gallines @ep

Fonts de Sanitat, han confirmat aquesta segona infecció i han aclarit que són "casos tancats". Tots dos contagis han passat en homes joves i, segons l'informe publicat per l'OMS, " no s'ha identificat evidència de transmissió de persona a persona en aquest esdeveniment ". Així mateix, cap dels dos treballadors no ha presentat algun símptoma.

El primer treballador va ser detectat després d'un brot en aus confirmat el 20 de setembre a l'explotació avícola. Després de donar-se a conèixer el brot a les aus es van recol·lectar mostres nasofaríngies dels 12 treballadors agrícoles i es va detectar el virus de la grip aviària A(H5N1) en un dels treballadors, un home de 19 anys.

L'afectat va estar aïllat durant un dia fins que va donar negatiu en una segona prova. L'endemà es van arreplegar mostres d'un contacte proper del cas, que va donar també negatiu.

Després de les mesures de resposta i detecció a l'explotació, tots els treballadors van tornar a ser examinats el 13 d'octubre. Aquell dia, el virus de la grip aviària es va detectar en una mostra nasofaríngia d'un altre treballador, concretament un home de 27 anys que participava a les mesures de control, inclosa la neteja i desinfecció amb equip de protecció personal.

Inicialment havia donat negatiu durant la primera ronda de proves el 23 de setembre. Aquest segon cas ha estat aïllat fins al 22 d'octubre quan una segona mostra ha donat negatiu per RT-PCR. Dos contactes propers seus van ser identificats i van donar negatiu al mostreig respiratori.

Atès l'impacte potencial per a la salut pública, a la granja avícola es va iniciar una resposta multisectorial que inclou mesures de control, prevenció i detecció primerenca . La detecció de la grip aviària en aquestes persones, segons l'OMS, probablement va ser deguda a l'exposició a aus de corral infectades o ambients contaminats.

QUINA ÉS LA GRAVETAT DE LA GRIP AVIAR?



Les infeccions per grip aviària en persones poden variar des d'una infecció asimptomàtica o lleu de les vies respiratòries superiors (febre i tos) fins a una progressió ràpida a pneumònia greu, síndrome de dificultat respiratòria aguda, xoc i fins i tot la mort.

Els casos humans d'infecció pels virus de la grip aviària solen ser el resultat de l'exposició directa o indirecta a aus de corral infectades, vives o mortes, o entorns contaminats . Des del 2003 fins al 21 d'octubre del 2022, s'han notificat a nivell mundial un total de 868 casos humans d'infecció, inclosos aquests dos casos, i 456 morts a 21 països. Fins ara s'han notificat a Europa un total de tres casos humans d'infecció per grip aviària, un cas del Regne Unit el 2021 i dos casos d'Espanya el 2022.

Davant d'això, l'OMS ha destacat la importància de la vigilància global per detectar i monitoritzar els canvis virològics, epidemiològics i clínics associats amb els virus de grip emergents o en circulació que poden afectar la salut humana (o animal) i l'intercanvi oportú de virus per a l'avaluació de riscs.

Actualment, no hi ha una vacuna per protegir contra la grip aviària, per la qual cosa l'organisme de les Nacions Unides recomana que totes les persones involucrades en el treball amb aus de corral o ocells s'han de vacunar contra la grip estacional per reduir el risc teòric d'un esdeveniment de reagrupament.