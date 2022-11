La Universitat Rovira i Virgili ha col·laborat en la investigació. Foto: URV

Un estudi liderat per la Harvard Medical School i en què ha participat la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona ha mostrat com alguns tipus de càncers poden desactivar el sistema immunitari, permetent que el tumor creixi sense control.

El treball, publicat a la revista Science , ha analitzat com les cèl·lules tumorals amb una mutació particular alliberen una substància química (un metabòlit) que debilita les cèl·lules immunitàries properes, fent-les menys capaces de combatre cèl·lules cancerígenes, ha explicat la URV aquest dilluns a un comunicat.

Els investigadors van decidir centrar la seva investigació en tumors amb una mutació en un gen anomenat isocitrat deshidrogenasa (IDH), la qual es produeix aproximadament en el 3,5% dels càncers, inclosos els càncers sòlids (com els gliomes) i els càncers de sang (com la leucèmia mieloide aguda).

Les cèl·lules tumorals que allotgen aquesta mutació segreguen D-2-hidroxiglutarat (D-2HG), un metabòlit que normalment no es troba a nivells elevats en el cos humà.

En aquest estudi s'han dut a terme una primera sèrie d'experiments en ratolins per dilucidar com interacciona el D-2HG amb les cèl·lules T CD8+ (cèl·lules immunitàries que alliberen unes proteïnes anomenades granzims i citocines per destruir les cèl·lules canceroses) al microambient del tumor .

"SEQÜESTRA EL MECANISME DE DEFENSA NORMAL"



Els resultats mostren que les regions tumorals amb nivells més grans de D-2HG tenien nivells més baixos d'infiltració de cèl·lules T, mentre que les regions tumorals amb més cèl·lules T tenien nivells de D-2HG més baixos.

Així, les troballes mostren que aquest metabòlit secretat pel tumor "segresta el mecanisme de defensa normal del cos" i fa que no funcioni correctament, i els autors esperen que a llarg termini altres científics puguin utilitzar els resultats per desenvolupar teràpies.