Nicole ingressada a l'hospital - Imatge compartida a Twitter.

Nicole Elliot, una noia que ha acabat hospitalitzada i amb el pulmó perforat a causa del vapeig , ha informat sobre la seva experiència a través de les xarxes socials per alertar la població sobre els riscos d'aquesta nova moda.

"Vull ensenyar la MERDA que és el cigar electrònic i l'enorme mal que et pot causar" , afirma la noia en una publicació a Twitter recollida per CatalunyaPress. "Fa una setmana em van hospitalitzar per un emfisema subcutani a les vies respiratòries", prossegueix, afirmant que es tracta d'"una perforació a la tràquea o pulmó, cosa que em va causar moltíssim dolor i no poder respirar res i també bombolles d'aire entre els meus capes de pell".

"Aquest emfisema només és causat per dues coses, el vapeig o un cop fort al coll, cosa que no em va passar", continua explicant Nicole. Va passar dos dies a l'hospital i "gràcies a Déu" va arribar a temps a l'hospital, afirma l'afectada, sense oblidar que la seva afecció podria haver causat que "obstruís el cervell o el cor i bye bye", explica.

"S'ho juro jo tampoc vaig creure que em pogués passar això pel vapeig", lamenta Nicole, i demana a la gent que "si us plau, si ho poden deixar ja DEIXIN-HO!! Fins al cigar és molt millor, però això ni sabem de que està fet o què ens estem ficant als pulmons”.