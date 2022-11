Imatge de @ashyizzle a TikTok

Despertar després d'una nit plena d' alcohol no és a la nostra llista de moments favorits de la vida. Primer ve el mal de cap, després l'ansietat, els flashbacks i el descobriment d'una bossa de patates fregides sense acabar al costat del coixí. No obstant, una de les sensacions més aclaparadores és la set. És com si mai haguessis begut un líquid a la teva vida. La teva boca és aspra i seca i tot el que vols fer és rebobinar les teves males decisions.

Una altra experiència estranya és la poderosa necessitat de submergir tot el cos en aigua gelada, que a l'estiu pot significar un bany a la platja. I ara sembla que fer això pot alleujar la ressaca .

Segons l'usuari de TikTok @ashyizzle, el millor que es pot fer l'endemà al matí és submergir el cap en un recipient amb aigua gelada . Aconsella als altres que mantinguin la cara a l'aigua tot el temps que sigui necessari per sentir-se millor. "Em sento increïble", diu després de submergir el cap per segona vegada.

A més, aquesta tàctica per alleujar la ressaca també ha estat aprovada per metges. La doctora Deborah Lee de Fox Online Pharmacy assegura que l'aigua freda a la cara en realitat pot ajudar amb la ressaca a causa d'una cosa coneguda com a 'Reflex del bus'. “Quan tens ressaca, experimentes una varietat de símptomes horribles que inclouen mal de cap, sensació de set, nàusees, marejos, sensació de debilitat, cansament, sudoració excessiva i sensibilitat a les llums brillants”, explica a Metro.co.uk.

Aquests símptomes es deuen a l'efecte tòxic de l'acetaldehid , el principal producte de descomposició de l'alcohol, a més dels efectes de l'alcohol al cos, que inclouen una necessitat més gran d'orinar i deshidratació. Això també pot desencadenar un desequilibri en els nivells de sodi i potassi, i un nivell baix de sucre a la sang. La deshidratació també provoca un ritme cardíac accelerat i pressió arterial baixa.

"Submergir la cara en aigua gelada ajuda amb la ressaca perquè activa el reflex del bus. Quan els bussos se submergeixen sota l'aigua, els receptors de fred a la pell activen el nervi trigemin, el nervi cranial que irriga la pell de la cara" , afirma la doctora. "Després, els impulsos nerviosos es transmeten al tronc encefàlic, que activa la via nerviosa involuntària: el sistema nerviós parasimpàtic (PSNS). Això dóna com a resultat bradicàrdia (alentiment del ritme cardíac) i constricció dels vasos sanguinis de la pell al lloc fred, cosa que desvia la sang cap al cervell i el cor", afegeix.

"Els receptors especialitzats en les artèries caròtides al coll també reaccionen al fred en disminuir la freqüència cardíaca", assenyala Lee.

L'aigua gelada també pot estimular el nervi gandul, que controla funcions corporals com la digestió, la freqüència cardíaca i la resposta immunitària . "Pot ajudar amb alguns altres símptomes de la ressaca", diu ella. S'ha demostrat que episodis breus d'estimulació del nervi gandul eleven la glucosa a la sang.

“A més, l'estimulació del nervi vague també augmenta el flux de sang al ronyó, cosa que ajudarà a mantenir la funció renal. L'estimulació del nervi vague pot ajudar a disminuir la sudoració i s'ha demostrat que alleuja els símptomes de nàusees i vòmits”, explica Lee.

Tot i això, la doctora Lee adverteix les persones que no utilitzin la tècnica del gel en excés. "El xoc d'aigua freda pot provocar arítmies cardíaques", recorda. "Això no és aconsellable per a qualsevol persona amb una afecció cardíaca".