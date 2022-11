Equip dedicat al la malaltia d'Erdheim-Chester / @EP

L' Aliança Global en Malaltia d'Erdheim-Chester (ECDGA, per les sigles en anglès) ha designat l' Hospital de Bellvitge com el primer "centre de referència" espanyol en aquesta patologia.

No va ser fins a l'any 2000 que van associar aquesta malaltia a una tipologia de càncer. "Ara s'ha vist que és un càncer perquè tenen una sèrie de mutacions en aquest tipus de cèl·lules. Fins aquell moment, pensàvem que era una malaltia inflamatòria sistèmica, és a dir, a tot el cos", ens explicava a CatalunyaPress el doctor Xavier Solanich , metge adjunt especialista en medicina interna de l'Hospital de Bellvitge.

Les parts del cos en què habitualment sol afectar són els ossos, el sistema nerviós, als ronyons, a la zona on es produeixen les hormones... per la qual cosa les persones solen tenir problemes hormonals i, a més, tenen també problemes de coordinació.

"És un tipus histiocitosi [malaltia rara que comença a les cèl·lules de HCL, un tipus de cèl·lula dendrítica que, en general, ajuda el cos a combatre les infeccions ] que afecta de forma general les persones de mitjana edat, tant homes com dones. És un defecte d'aquest tipus de cèl·lules ”, explicava el doctor.

De moment, no hi ha una xifra exacta de persones afectades i els experts opinen que probablement està infradiagnosticada. Tot i això, s'estima que aproximadament afecta unes 2.000 persones a tot el món . Pel que fa a l'Hospital de Bellvitge, ja se n'han diagnosticat 19 casos. "Aquí estem sensibilitzats, ens hem interessat en aquesta malaltia i l'hem diagnosticat", explica el Dr. Solanich.

Ara l'hospital forma part d'aquesta organització, cosa que atorga una sèrie de millores i facilitats . "El que et permet és donar-te a conèixer, que és positiu perquè pot ajudar pacients que estiguin en altres hospitals a posar-se en contacte amb nosaltres. A nosaltres ens permet contactar amb altres metges i hospitals d'altres països per conèixer-nos i compartir experiències. I, a més, ens permet tenir més finançament perquè aquest consorci té recursos per poder estudiar aquesta malaltia”.

"Nosaltres seguirem fent el que fèiem, però així les persones que pateixin aquesta malaltia sabran que nosaltres podem oferir un plus i que estem connectats amb altres metges per si hi ha dubtes", comentava orgullós el metge.