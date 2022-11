Arxiu - La radiografia de tòrax d'un pacient positiu de COVID-19 que mostra una pneumònia a la part inferior dels pulmons. - RADIOLOGICAL SOCIETY OF NORTH AMERICA - Arxiu

Cada 45 segons almenys un nen menor de cinc anys mor a causa de la pneumònia , la malaltia infecciosa més mortal per als nens i nenes de tot el món, segons ha denunciat UNICEF amb motiu del Dia Mundial contra la Pneumònia, que se celebra aquest dissabte 12 de novembre.

Cada any aquesta malaltia es cobra la vida de més de 700.000 nens i nenes menors de 5 anys , inclosos més de 153.000 nadons, que són particularment vulnerables a la infecció.

A través d´un comunicat, UNICEF ha recordat que "la majoria d´aquestes morts es poden prevenir, moltes vegades amb un gest tan simple i barat com rentar-se les mans amb aigua i sabó o amb una vacuna".

Més de la meitat de les morts infantils per pneumònia es registren a tan sols 5 països: República Democràtica del Congo (RDC), Etiòpia, Índia, Nigèria i Pakistan.

"La pneumònia afecta de manera desproporcionada els nens pobres i marginats, que sovint viuen en entorns fràgils o situacions d'emergència humanitària, que s'enfronten a múltiples privacions i riscos, inclosa la inseguretat alimentària i la manca d'accés a una atenció mèdica de qualitat, aigua potable i sanejament", argumenta l?ONG.

A més, lamenten que gairebé totes les morts per pneumònia "es poden prevenir i/o tractar mitjançant la vacunació, una nutrició adequada, el rentat de mans i l'accés a serveis bàsics de salut, inclòs l'oxigenoteràpia en atenció primària" . "Però la meitat dels nens de tot el món no estan totalment protegits amb la vacuna pneumocòcica (PCV)", detallen.

Més de 7 milions de nens menors de cinc anys a països en desenvolupament ingressen de mitjana cada any a hospitals amb pneumònia amb baixos nivells d'oxigen a la sang, cosa que requereix tractament d'oxigenoteràpia urgent per sobreviure.

Segons UNICEF, gairebé un terç de totes les morts per pneumònia es deuen a la contaminació de l'aire . "La crisi climàtica és una crisi dels drets del nen i representa una amenaça sense precedents per a la seva salut i benestar. La combinació de la pandèmia per COVID-19, el canvi climàtic, els conflictes i el cost de vida global actual impacta negativament en la salut dels nens i en la lluita contra la pneumònia", adverteixen sobre això.

"Volem que la pneumònia i altres causes prevenibles de mortalitat infantil no impedeixin que cada nen i cada nena tingui l'oportunitat de fer cinc anys", ha explicat Rebecka Jonsson, responsable de projectes de salut infantil global d'UNICEF España.

Per això, ha fet una crida als governs perquè accelerin l'acció per la supervivència infantil i posin fi a les morts infantils prevenibles per pneumònia i altres causes.

En concret, han reclamat que es prioritzi l'accés equitatiu a l'Atenció Primària de salut, inclosa la prevenció a través de la immunització, la prevenció i el tractament de la desnutrició, i el diagnòstic i el tractament (especialment amb oxigen) de les causes comunes de malaltia i mort, per a tots els nens.

L'ONG també insta a augmentar els fons, adoptant mesures deliberades per aprofitar les inversions en salut amb motiu de la COVID-19, en particular en oxigenoteràpia, per reduir la mortalitat infantil per pneumònia i assolir l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) de menys de 25 morts de nens menors de 5 anys per cada 1.000 nascuts vius.