Un nou biomarcador podria ser clau per detectar el precoçment l'Alzheimer

Un nou biomarcador podria ser clau per ajudar els metges a diagnosticar la malaltia d' Alzheimer (EA) en la fase més temperada, quan el pacient passa a tenir un deteriorament cognitiu lleu (DCL) , segons ha publicat la revista 'ACS Chemical Neuroscience' .



El diagnòstic definitiu de la malaltia d' Alzheimer (EA) només era possible després de la mort, però recents estudis de biomarcadors han portat al desenvolupament de proves d'imatge i de líquid cefaloraquidi per als que encara viuen, si bé les proves només en poden controlar la malaltia greu, diferenciant l' EA avançada d'altres trastorns relacionats.



En la recerca de biomarcadors de l' EA , alguns investigadors han recorregut a l'estudi de canvis subtils en una proteïna anomenada tau. Aquests canvis, o modificacions postraduccionals, poden fer que la proteïna tau sigui més propensa a aglutinar-se, cosa que condueix a la pèrdua de neurones i al deteriorament de la memòria.

Dues d'aquestes modificacions impliquen la fosforilació de tau en aminoàcids específics, donant lloc a versions anomenades p-tau181 i p-tau217. S'ha demostrat que aquests biomarcadors diferencien eficaçment els teixits de l'EA dels de persones amb altres malalties neurodegeneratives.



Atès que és útil comptar amb molts biomarcadors a disposició dels metges, Bin Xu, Jerry Wang, Ling Wu i els seus col·legues van buscar altres biomarcadors p-tau que poguessin ser eficaços per al diagnòstic de l' EA , o que potser poguessin detectar l' EA en les primeres etapes.



Utilitzant teixit cerebral post-mortem de pacients amb EA i de subjectes sense EA , els investigadors van identificar diversos biomarcadors de p-tau associats selectivament a l'agregació de tau. Igual que p-tau181 i p-tau217 , diversos d'aquests biomarcadors diferenciaven els teixits de l'EA dels controls sans.



Un d'ells, el p-tau198 , també diferenciava l' EA de dues malalties neurodegeneratives més en què se sap que la tau s'agrupa. Altres experiments van demostrar que p-tau198 era tan eficaç com p-tau181 i p-tau217 en aquests assajos. I el que és més important, tant p-tau 198 com p-tau217 podien diferenciar el teixit cerebral dels pacients amb DCL -un signe primerenc de l' EA - dels subjectes d'edat avançada que no pateixen aquesta afecció.



Segons els investigadors, actualment no hi ha biomarcadors ben establerts que puguin diagnosticar el DCL . Per tant, p-tau198 i p-tau217 podrien ajudar els metges a intervenir de forma primerenca, a mesura que es disposi de nous tractaments, abans que es produeixi un dany neurològic significatiu. A més, els investigadors afirmen que aquest mètode es podria utilitzar per trobar biomarcadors de tau amb altres modificacions a part de la fosforilació.