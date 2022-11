Arxiu - Medicaments, pastilles

Les farmàcies estan trobant dificultats per distribuir diversos medicaments davant l'alta demanda després d'un pic d'infeccions respiratòries. Els problemes de subministrament han sorgit sobretot per manca de materials per produir els envasos.



L'amoxicil·lina, semblant a la penicil·lina, s'usa per tractar moltes de les infeccions bacterianes. Entre altres, la bronquitis, la pneumònia i les infeccions del nas, les orelles, la gola, les vies urinàries i la pell.



A més dels genèrics, hi ha marques com Amoxaren, Amoxigobens, Britamox, Clamoxyl i Hosboral, i preparats multicomponents que contenen amoxicil·lina en la seva composició com el Clamoxyl mucolític . Almenys sis presentacions d'amoxicil·lina estan tenint problemes de subministrament, segons el llistat del Ministeri de Sanitat.

Diversos col·legis farmacèutics confirmen l'escassetat de, entre d'altres, el clonazepam i el lorazepam (ansiolítics), el Singulair (utilitzat en el tractament de l'asma bronquial i per a l'alleujament d'al·lèrgies), el clotrimazol vaginal (antifúngic), algunes píndoles anticonceptives i fins i tot l' àcid acetilsalicílic (aspirina).



El Ministeri de Sanitat i les conselleries autonòmiques han ordenat fer un “repartiment controlat” d'aquests medicaments. Han proposat, a més, diversos sistemes perquè no es produeixi desproveïment.



La manca d'estoc de medicaments es deu en gran part a l'alta demanda, però també a la manca de materials clau per a la fabricació dels envasos. Confirmen que s'està registrant un desproveïment de matèries com alumini, cartró, flascons...etc. Afegeixen que és possible que el principi actiu del medicament sí que estigui disponible, però, si la medicina no es pot embalar o embrancar, el producte no se serveix a les farmàcies.

També apunten a l'augment dels costos de producció i al preu baix dels medicaments a Espanya, fixat pel Govern. Asseguren que als laboratoris cada cop els costa més fabricar aquests productes. A més a més que els principis actius, el cartonatge, els envasos d'alumini que vénen d'Àsia, no estan arribant amb fluïdesa.