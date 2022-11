Foto; Europa Press



Els científics han utilitzat un enfocament proteòmic per identificar una firma de tres proteïnes a la sang que pot millorar la detecció de la intolerància aïllada a la glucosa , una forma de prediabets, segons publiquen a la revista Nature Medicine.

Les intervencions mèdiques i conductuals en individus amb prediabetis són eficaces per endarrerir o prevenir l'aparició de la diabetis de tipus 2, però una proporció considerable de persones amb prediabetis no són detectades per les tècniques actuals de cribratge i diagnòstic clínic.

Els individus amb intolerància a la glucosa aïllada (ATG aïllada), un subtipus comú de prediabetis, només poden ser identificats a través de la prova de tolerància a la glucosa oral, ja que tenen resultats normals amb les proves més comunes.

La prova de tolerància a la glucosa oral és un procediment que requereix molt de temps i que exigeix repetides extraccions de sang, i no es realitza de forma rutinària com a part de les estratègies de cribratge clínic de la diabetis tipus 2.

Els autors de l'estudi, de la Unitat d'Epidemiologia del Consell de Recerca Mèdica (MRC) de la Universitat de Cambridge (Regne Unit) i de l'Institut de Salut de Berlín a Charité (Alemanya), van utilitzar un assaig proteòmic per mesurar els nivells de gairebé 5.000 proteïnes en mostres de plasma sanguini de més de 11.000 participants a l'Estudi Fenland, cadascun dels quals es va sotmetre a una prova de tolerància oral a la glucosa.