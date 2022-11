UCI de l'Hospital Josep Trueta de Girona. Foto: Europa Press

Les habitacions de les Unitats de Cures Intensives (UCI) dels hospitals d'Espanya no tenen, la majoria, les dimensions adequades "perquè els professionals puguin fer una atenció sanitària i cures amb totes les garanties de seguretat i salut". Així ho denuncia el SATSE , que denuncia que això passa en més de la meitat dels casos , després d' haver fet un estudi a prop de 200 centres sanitaris de diferents comunitats autònomes .

Així, les conclusions de boxes existents a les Unitats de Cures Intensives (UCIs), un 52,2% dels espais estudiats resulten inadequats , ja que les seves dimensions no arriben als 16 metres quadrats, és l'estàndard òptim estimat en aquest estudi a base al personal sanitari que treballa en aquests espais (una mitjana de quatre professionals) i el mobiliari i equipament necessari (capçal, llit, tauleta auxiliar, tecnologia necessària…).

"La situació és força homogènia a tot Espanya", assegura Catalunya Press Paloma Repila, infermera i membre del sindicat i una de les participants en la planificació de l'informe. Repila assegura que va partir del "feeling que teníem que no treballàvem en les condicions més segures", però que ara aquestes sensacions s'han transformat en dades concretes.

La infermera explica que van decidir mesurar "diversos espais, especialment els que ens semblaven més importants a l'atenció" i constata que, més enllà de la situació de les UCIs, també van comprovar espais dels centres d'atenció primària (CAP). "Són els grans oblidats", denuncia Repila, que assegura que cal "una inversió" en què estan més obsolets.

Foto: Getty

Als centres de salut, l'estudi del Sindicat d'Infermeria s'ha centrat a les sales on es realitzen les extraccions de mostres biològiques, i un 29,20% també tenen unes dimensions menors a l'estàndard òptim calculat. Es tracta d'espais altament concorreguts (0,52 persones per metre quadrat) i polivalents en què, molt sovint, s'utilitzen també per a altres usos, per la qual cosa solen tenir un excés de mobiliari (estanderies, pesos, tallímetres... ), a més de no comptar amb un circuit diferenciat net/brut, cosa que dificulta la tasca dels professionals i posa en risc també la seva seguretat i salut, igual que la dels pacients.



"HA DE HAVER UN PREDISENY"

En el seu diagnòstic, la membre del SATSE assegura que el que s'han trobat a les UCI té "coherència amb el que ha passat durant la pandèmia". Repila apunta que hi ha "UCI diàfanes, sense capacitat d'aïllar respiratòriament" els pacients que ho necessitin. De fet, apunta que la majoria dels espais de crítics són "espais estàndard" i apunta una solució. "Hi ha d'haver un predisseny, suspenem perquè no n'hi ha", assegura, contundent.

D'aquesta manera, amb aquesta previsió prèvia, s'aconseguiria "un espai segur per als professionals i també per als pacients", explica la infermera, que assegura que aquesta és "la lliçó que hauríem d'haver obtingut després del que vivim pel coronavirus". De la mateixa manera, diu que "el primer nivell d'assistència (els CAP) és el més millorable".

Repila conclou assegurant que qui començarà en unes setmanes serà "un hivern complicat", que "les comunitats autònomes ho saben" i que s'ha reclamat a les administracions sanitàries que destinin el finançament adequat perquè aquests espais tinguin sempre amb les dimensions adequades que permetin als professionals oferir una atenció òptima i que, en cap cas, posin en risc la seva salut i seguretat i la dels pacients.