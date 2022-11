Foto: Clínica Mayo

Aquest 17 de novembre, com cada any, se celebra Dia Internacional de la Lluita contra el Càncer de Pulmó , una malaltia que pot arribar a ser mortal i que any rere any afecta milions de persones a tot el món. Sense anar més lluny, a Espanya es van diagnosticar 30.948 casos nous el 2021.

Segons dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), l'any 2020 va ser el segon tipus de càncer més diagnosticat (2,21 nous milions de casos) i el que va tenir més mortalitat (1,8 milions de persones). Afecta de manera directa les cèl·lules dels pulmons, provocant un creixement anòmal de les mateixes, que a poc a poc van minant i danyant els teixits i el canal respiratori.

MÉS DE 20 HOSPITALS ESPANYOLS EN UN PROJECTE PIONER

El nombre de nous casos anuals ha anat en augment i s'espera que continuï augmentant els propers anys. La supervivència daquests pacients és inferior al 15% als 5 anys del diagnòstic. El factor fonamental que explica aquestes xifres de supervivència és que més del 70% es troba en fase avançada de la malaltia en el moment del diagnòstic.

El Pla Europeu de Lluita contra el Càncer , presentat l'octubre d'aquest 2022, insta els estats de la Unió Europea a implantar el cribratge de càncer de pulmó de forma escalonada a partir del 2025 , emparant-se en els avenços i l'evidència científica de diversos estudis internacionals, que demostren que el cribratge de càncer de pulmó és capaç de detectar aquesta malaltia i reduir el nombre de morts que ocasiona.

Per això, el SEPAR (Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica) promou el projecte pilot nacional CASSANDRA (Cancer Screening, Smoking Cessation and Respiratory Assessment). Es tracta d'un programa multicèntric i multidisciplinari que incorpora la Tomografia Computaritzada TC de baixa dosi de radiació com a eina de cribratge, en combinació amb la deshabituació del tabac i la col·laboració amb atenció primària . El projecte pilot pretén aportar evidència sobre la factibilitat del cribratge de càncer de pulmó al nostre país ajudant d'aquesta manera que en un futur pugui implementar-se al Sistema nacional de salut.

Més de 20 hospitals de la xarxa pública i centres d'atenció primària vinculats a aquests de 14 comunitats autònomes (Catalunya, La Rioja, Madrid, Aragó, Comunitat Valenciana, Andalusia, País Basc, Múrcia, Castella i Lleó, Extremadura, Canàries, Navarra i Castella-la Manxa) s'han compromès a participar en aquesta iniciativa.

A més, en el desenvolupament de CASSANDRA col·laboraran entitats com la Ricky Rubio Foundation, l' Associació Espanyola contra el Càncer, World of Johan Cruyff i SEMERGEN, entre d'altres.

Foto; Wikipedia

GRAN DESCOBERTA DEL CIMA UNIVERSITAT DE NAVARRA

A banda d'aquest projecte que mira cap al futur, dimarts 15 de novembre passat es va conèixer que investigadors del CIMA Universitat de Navarra van aconseguir que els tumors de pulmó resistents a la immunoteràpia responguin al tractament, en descobrir que el seu taló d'Aquil·les està en la inhibició de DSTYK, un tipus de proteïna involucrada al desenvolupament tumoral.



Els científics han descobert el punt vulnerable dels tumors de pulmó resistents a la immunoteràpia. Es tracta de la inhibició duna proteïna que està involucrada en el desenvolupament del tumor. Concretament, la proteïna DSTYK. La troballa permet identificar els pacients en què la immunoteràpia no seria efectiva i faria possible que, amb la nova diana, es puguin desenvolupar diferents fàrmacs i assaigs perquè més persones puguin tenir tractaments amb immunoteràpia amb èxit.

Una de les responsables del treball, la investigadora del Programa de Tumors Sòlids del Cim Karmele València, explica que el càncer de pulmó es desenvolupa en part per un procés anomenat autofàgia en què les cèl·lules canceroses augmenten de mida i es fan resistents als fàrmacs . D'aquesta manera, quan s'inhibeix la proteïna DSTYK es deshabilita el procés d'autofàgia, cosa que provoca que les cèl·lules témurals siguin més vulnerables davant de tractaments com la immunoteràpia.

LES DADES MÉS RECENTS

Com és habitual, periòdicament la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica publica un informe complet explicant aspectes de la malaltia com incidència, prevalença, mortalitat, supervivència i factors de risc. Pots consultar l'edició de 2022 de l'informe a continuació.