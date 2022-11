Foto: Wikipedia

L' Hospital Universitari General de Catalunya (HUGC) celebrarà el Dia Internacional del Prematur (DIP) , que es commemora aquest dijous 17 de novembre, dos dies més tard, el dissabte 19 de novembre, amb l'objectiu que hi puguin participar el màxim número de pacients i familiars a la festa que han organitzat a aquest efecte .

El centre vol oferir una jornada festiva i d'activitats mostrant una visió global de tota la tasca dels professionals davant d'un embaràs d'alt risc obstètric i del naixement d'un nadó prematur . Abans, durant la gestació i després del naixement, un equip multidisciplinari vetlla per la salut de la mare i del nadó perquè tot arribi a bon terme. El lema del DIP d'aquest any és L'abraçada d'un pare: una poderosa teràpia. Permetre el contacte pell amb pell des del moment del naixement .

A l'HUGC van néixer el 2021 un total de 1879 nadons, dels quals 27 van ser de parts bessons; del

total, uns 150 nadons van ser prematurs i van ingressar a la Unitat de Cures Intensives

Neonatals (UCIN). Aquesta unitat està sota la responsabilitat de metges especialistes en pediatria,

neonatòlegs, i les àrees específiques. Les cures recauen, fonamentalment, en uns

professionals d'infermeria hiperespecialitzats en el maneig d'aquests pacients, amb uns

cures centrades en el desenvolupament i la família.



La UCIN està oberta durant 24 hores del dia perquè pares i familiars puguin estar amb els

pacients. En aquest espai tot s'adapta a l'ambient intrauterí: silenci, llums apagades,

contenció del nadó cap a la línia mitjana del cos, en posició fetal simulant l'úter

matern.



QUAN ÉS PREMATUR UN NADÓ?

Es considera prematur el nadó que neix abans de les 37 setmanes de gestació. Un embaràs normal oscil·la entre les 37 i les 42 setmanes. Trenta-set setmanes és el temps que hauria de romandre al ventre de la mare perquè òrgans com el cor, els pulmons, l'intestí o el cervell arribin a la maduresa necessària.



El nadó nascut per sota de les 35 setmanes de gestació necessita suport addicional per sobreviure fora de l'úter matern, per la qual cosa ha de ser ingressat a la Unitat de Neonatologia. La gravetat dels problemes que presenta el nen prematur està en relació amb la seva edat de gestació. Les cures a la Unitat de Neonatologia estan destinades, principalment, a proporcionar-los ajuda en les seves funcions vitals.



Espanya ha duplicat en una dècada el nombre de nadons que neixen abans de la setmana 37 de

gestació. Entre un 1% i un 2% són grans prematurs, és a dir, nadons nascuts abans de la setmana 32. Es tracta de criatures molt fràgils. La medicina ha aconseguit salvar les seves vides a

situacions límit arribant a tenir les millors condicions de salut.