La situació de la Sanitat catalana és cada vegada més complicada i les tensions entre els organismes i els professionals són cada cop més notòries. Només cal veure el que va passar aquest dijous, quan Xavier Lleonart, el secretari general de Metges de Catalunya, va anar al Parlament a entregar les 54.344 signatures recollides en la campanya #SignaSanitat, que va iniciar-se a finals de juny d'enguany.

"La major part dels membres de la comissió de salut empatitzaven amb les nostres demandes i entenien que aquesta recollida de signatures era molt necessària per la situació de sanitat catalana en la que ens trobem avui", ens explicava Xavier Lleonart, qui també afirmava que certs grups parlamentaris els havien donat mostra del seu suport.

Aquesta campanya recollia un decàleg de mesures i peticions necessàries per millorar el sistema de salut, entre les quals s'incloïen més recursos econòmics i humans per tal d'oferir un millor servei i que les llistes d'espera disminueixin, que la sanitat pública sigui és més accessible, que es posin facilitats per les persones grans que no tenen tant d'accés a les noves tecnologies... "Es posa l'accent en la degradació del sistema sanitari, que és un diagnòstic que entenem que professionals i ciutadania compartim", complementava el secretari general de Metges de Catalunya.

LA POSSIBILITAT D'ANAR A LA VAGA, MÉS QUE POSSIBLE

Davant d'un escenari tan complicat i tan tensionat entre les institucions i els professionals, un dels possibles escenaris que s'obren és el de la vaga. "Hem verbalitzat que el sistema està prou tens com perquè qualsevol espurna faci saltar una protesta molt important. Si ningú no fa res en els propers temps, vaticinem que pugui haver una convocatòria de mobilització important i massiva", certificava Lleonart.

Precisament, aquesta amenaça sobrevolava el mateix dia que el nou conseller de Salut, Manel Balcells, anunciava mil milions més en els pròxims pressupostos en comparació amb els de 2022, que van tenir una partida de 11.171 milions d'euros. No obstant, les paraules necessiten traduir-se en fets i millores, cosa que no ha succeït.

Xavier Lleonart explicava que el doctor Josep Maria Argimon, quan era conseller abans que Balcells, els va dir que 2022 acabaria sent l'any en què el Departament de Salut tindria els pressupostos executats més alts de la història, però de poc ha servit, tal com es pot intuir amb la situació actual. "Si aquests mil milions d'euros no tenen cap espai definit i no van on han d'anar, que és a l'accessibilitat del sistema i a millorar les condicions laborals i retributives, a mi em serveix de ben poc", replicava contundent el secretari general.

Però el canvi de conseller és un arma de doble fil, ja que, per una banda, pot tenir més marge perquè pregui alguna decisió que canviï el rumb de la situació. "El canvi de conseller fa que la gent estigui a l'espera i tingui aquest punt més de pausa per veure si realment dona una decisió valenta i d'impacte com a conseqüència d'arribar a la conselleria", afirmava Llompart.

No obstant, si aquesta mesura no es pren a temps, no quedarà més remei que arribar a la vaga. "Cada dia que passa sense un canvi radical en el rumb del sistema de salut és més probable. Quan jo vaig al faristol del Parlament i dic que la situació esclatarà és perquè els senyals que jo tinc i les informacions que a mi m'arriben és que pràcticament l'única cosa que ens queda fer és posar una data. La gent està lo suficientment enfadada i decebuda com per posar-s'hi demà mateix", sentencia el secretari general de Metges de Catalunya.