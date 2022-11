Foto: Europa Press

Cada vegada és més habitual que joves metges espanyols decideixin fer les maletes i marxar a altres països d'Europa per exercir . El 2021, per exemple, el Consell General de Col·legis Oficials de Metges (CGCOM) va expedir més de 2.500 certificats d'idoneïtat (un document necessari per poder treballar a l'estranger) a facultatius, la majoria menors de 35 anys.

La realitat és que les condicions salarials i laborals són millors a pràcticament tots els estats del Vell Continent. Per exemple, a Dinamarca el sòl anual per a un metge adjunt s'acosta als 100.000 euros anuals , mentre que a Alemanya, un resident de primer any guanya entre 4.600 i 5.100 euros bruts al mes.

Això s'acompanya d'aspectes com el que apunta un informe de la plataforma d'informació sanitària Medscape, que apunta que molts metges espanyols han de complementar el seu salari a la sanitat pública amb altres activitats, com ara hores de treball a la privada.