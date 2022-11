Mascaretes, un dels símbols més clars de la Covid-19 / @EP

La Fundació "la Caixa" organitza el proper dimecres 23 de novembre una nova edició dels Debats CaixaResearch. En aquesta ocasió, el debat estarà centrat en la covid persistent , una condició que afecta entre el 10 i el 20% de la població a mitjà i llarg termini després d'haver-se recuperat de la Covid-19.

Aquesta cita començarà a les 19:00 hi podrà seguir-se de forma online apuntant-te en aquest link o bé assistint de forma presencial al Museu de la Ciència CosmoCaixa. El debat estarà a càrrec de:

- Lourdes Mateu , coordinadora de la Unitat de Covid Persistente, metge especialista del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol i professora associada de Medicina de la UAB.

- Gema María Lledó Ibáñez , responsable de la Consulta Poscovid (post-covid condition), metge assistencial del Servei de Medicina Interna i del Servei de Malalties Autoimmunes Sistèmiques de l'Hospital Clínic de Barcelona.

COVID PERSISTENT

Tot i que la majoria de les persones que desenvolupen la COVID-19 es recuperen completament, l'OMS calcula que entre el 10 i el 20% de la població experimenta diversos efectes a mitjà i llarg termini després de recuperar-se de la malaltia inicial. Aquests efectes a mitjà i llarg termini es coneixen avui com a còvid de llarga durada o còvid persistent, i difereixen dels efectes de la covid en pacients immunodeprimits o especialment vulnerables. Aquesta nova malaltia relacionada amb la covid és encara molt desconeguda, com ho són les seves causes, i ha estat silenciada, infradiagnosticada i infratratada durant molts mesos.