Una infermera prepara una vacuna de Moderna contra el Covid-19 @ep

Un estudi realitzat per investigadors del Centre Alemany de Primats - Institut Leibniz per a la Recerca de Primats i la Universitat Friedrich-Alexander d'Erlangen-Nürnberg ha demostrat que el sublinatge d'òmicron BQ.1.1, actualment en augment a tot el món, és resistent a totes les teràpies d'anticossos aprovades actualment, és dir, a totes les vacunes i anticossos de persones que ja han passat el Covid.

Com a resultat d'una infecció amb el coronavirus o una vacunació contra la COVID-19, es desencadena una resposta immunitària que comporta la formació d'anticossos neutralitzants que ajuden a protegir contra la (re)infecció amb el SRAS-CoV-2 o contra un curs greu de la malaltia.

Els anticossos neutralitzants protegeixen en unir-se a la proteïna viral de l'espiga, que impedeix que el virus entri a les cèl·lules. No obstant això, a causa de mutacions en la proteïna bec, algunes variants del SARS-CoV-2, en particular la variant òmicron, evadeixen els anticossos neutralitzants i causen infeccions simptomàtiques fins i tot en persones vacunades o convalescents.

Això s'anomena evasió immunitària i amenaça els grups d'alt risc, com la gent gran i les persones amb el sistema immunitari debilitat, per exemple, a causa d'una malaltia o de la medicació. Sovint no aconsegueixen desenvolupar una resposta immunitària suficient per protegir-se de la malaltia greu, fins i tot després d'una vacunació completa.

Per protegir els pacients d'alt risc, s'administren anticossos produïts biotecnològicament com a mesura preventiva o com a teràpia primerenca en confirmar-se la infecció pel SARS-CoV-2. Les mutacions a la proteïna espiga de les diferents variants del SARS-CoV-2 confereixen resistència a les teràpies individuals amb anticossos. Per tant, és important vigilar regularment si els anticossos terapèutics continuen sent eficaços contra les variants virals que circulen actualment.

Aquest treball, publicat a la revista científica 'The Lancet Infectious Diseases', ha investigat l'eficàcia de les teràpies d'anticossos aprovades per inhibir les subvariants òmicron actualment en circulació.

Els investigadors van descobrir que la subvariant d'òmicron BQ.1.1, que està augmentant a tot el món, és resistent a totes les teràpies d'anticossos disponibles.

"Per als nostres estudis, barregem partícules víriques no propagadores portadores de la proteïna d'espiga de les variants víriques seleccionades amb diferents dilucions dels anticossos que s'havien de provar i, posteriorment, mesurem la quantitat d'anticòs necessària per inhibir la infecció dels cultius cel·lulars . En total, vam provar dotze anticossos individuals, sis dels quals estan aprovats per a ús clínic a Europa, i quatre còctels d'anticossos", ha comentat Prerna Arora, autora principal de l'estudi.

Els investigadors van descobrir que la subvariant BQ.1.1 d'òmicron no podia ser neutralitzada ni pels anticossos individuals ni pels còctels d'anticossos. En canvi, la subvariant òmicron BA.5, actualment predominant, seguia sent neutralitzada per un anticòs aprovat i dos còctels d'anticossos aprovats.

"Tenint en compte els pacients d'alt risc, ens preocupa molt que la subvariant òmicron BQ.1.1 sigui resistent a totes les teràpies d'anticossos aprovades. Especialment a les regions on BQ.1.1 està molt estesa, els metges no haurien de confiar únicament a les teràpies amb anticossos quan tractin pacients infectats d'alt risc, sinó que també haurien de considerar l'administració d'altres fàrmacs com paxlovid o molnupiravir", ha detallat el director de l'estudi, Markus Hoffmann.

La troballa que la subvariant BQ.1.1 d'òmicron ja és resistent a una nova teràpia d'anticossos que està a punt d'aprovar-se als Estats Units posa en relleu la importància de desenvolupar noves teràpies d'anticossos contra COVID-19.

"El desenvolupament cada vegada més gran de la resistència als anticossos de les variants del SARS-CoV-2 exigeix el desenvolupament de noves teràpies amb anticossos que es dirigeixin específicament a les variants virals que circulen actualment ia les futures. L'ideal és que es dirigeixin a regions de la proteïna de l'espiga que tinguin poc potencial per a les mutacions d'escapament", ha dit Stefan Pöhlmann, cap de la Unitat de Biologia de la Infecció del Centre Alemany de Primates - Institut Leibniz per a la Investigació de Primates.