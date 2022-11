Un metge atén un pacient. Foto: Shutterstock



El 57,6% dels metges d'atenció primària tenen força o moltes dificultats per visualitzar proves i diagnòstics dels pacients de la seva quota que porta a terme un altre especialista , segons una enquesta en línia de la Societat Espanyola de Metges d'Atenció Primària (SEMERGEN) presentada aquest dijous 24 de novembre en roda de premsa.

L'objectiu de l'estudi, en què han participat més de 500 metges professionals entre setembre i novembre, era conèixer la percepció dels propis facultatius de l'equitat en l'atenció primària (AP) i poder aportar dades sobre quins àmbits es donen principals diferències entre comunitats autònomes quant a recursos assistencials.



De les respostes es desprèn que, malgrat que en les prestacions assistencials incloses a la cartera bàsica del Sistema Nacional de Salut (SNS), com per exemple els programes de cribratge estesos a nivell nacional com el de càncer de mama, cèrvix i còlon , hi ha una equitat "molt significativa" entre les comunitats autònomes.

"A la nostra pràctica diari ens trobem diàriament amb pacients que se sorprenen per què en uns centres d'AP poden accedir a unes proves, a unes prescripcions oa uns serveis assistencials que en altres centres de característics similars, encara a la mateixa comunitat, no es troben disponibles. Aquestes desigualtats limiten la capacitat d'actuació i la resolució del metge de família, generant diferències en la prestació sanitària que generen ineficiències i demores que el sistema no ha d'assumir com a normals", ha explicat en roda de premsa el president de SEMERGEN, José Polo.