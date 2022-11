Hospital Clínic / @EP

L' Hospital Clínic de Barcelona ha atès des de l'1 de gener al 31 d'octubre d'aquest any un total de 556 víctimes d'agressions sexuals a urgències, fet que suposa un increment del 51% respecte al mateix període del 2021, que en van ser 368.

En roda de premsa aquest dijous, el director general de l'Hospital Clínic, Josep Maria Campistol, ha considerat dramàtic que es produeixin aquestes xifres en ple segle XXI, ha subratllat que la societat té un "greu problema", i ha mostrat el compromís del centre en la lluita contra la xacra de la violència masclista.

La xifra de 556 casos atesos el 31 d'octubre supera el total dels que el Clínic va atendre els últims anys durant els dotze mesos: 451 el 2018; 503 el 2019; 297 el 2020, i 468 el 2021.

De les persones ateses, 315 s'han vinculat al programa de prevenció i tractament de les seqüeles psíquiques en dones víctimes d'una agressió sexual i 522 al programa de seguiment per a la detecció, la profilaxi i el tractament de malalties infeccioses de transmissió sexual en víctimes d'una agressió sexual.

La psiquiatra i presidenta de la comissió de violència intrafamiliar i de gènere, Lluïsa Garcia Esteve, i la infermera i membre fundadora de la comissió, Teresa Echevarría, han explicat que “el 100%” dels agressors són homes , i que les víctimes han estat en un 90% dones (502) i un 10% homes (54).

El 53% de les agressions s'han comès a menors de 25 anys --l'any passat era el 49%--, sent l'atesa més jove de 16 anys i, la més gran, de 82; el 53,5% són dones locals i, el 46,5%, estrangeres; el domicili continua sent el lloc principal on es cometen les agressions, amb el 44,6%, i el 57% de les dones ateses van ser violades –un 65% l'any passat–.

L'hospital assenyala que el 62,3% de les atencions a urgències es realitzen divendres, dissabte, diumenge i dilluns ; un 54,7% de les persones agredides arriba per iniciativa pròpia i un 23,8% amb acompanyament policial i en una de cada cinc agressions a dones s'han registrat lesions físiques.

El 65% de les agressions s'han atès quan feia menys de 24 hores de l'agressió -51,6% l'any passat- el 81% s'han atès abans de les 72 hores i el 10% de les agressions a dones ateses van ser comeses per més d?un agressor --en un cas va ser per set homes--.

L'hospital mostra al seu informe que al 44,8% de les atencions l'agressor era conegut, i el 4,7% de les dones van ser agredides per la seva parella o exparella, i un 31% de les dones ateses manifesta que no pot pensar si voldran denunciar l?agressió per prop d?un 50% que diu haver-ho fet o tenir la intenció.

PUNXES



El 61% de les dones ateses diuen que han consumit alcohol com a mínim sis hores abans de l'agressió --62% dels homes--, i en un 52,8% dels casos la víctima recorda els fets, en un 37,7 % té amnèsia parcial i en un 3,6% amnèsia total.

L'Àrea d'Urgències de l'Hospital Clínic ha atès durant l'1 de gener i el 31 d'octubre del 2022 un total de 72 joves per possibles punxades.

El conseller de Salut de la Generalitat, Manel Balcells, ha subratllat que les violències masclistes són una "xacra" i que el departament elaborarà un nou protocol d'atenció a les dones víctimes de violències sexuals.